【十大傑青】印裔港人馬承志克服肩膊傷患　成放射科醫生引入AI診斷腦出血

▲ 伊利沙伯醫院顧問醫生（放射診斷部）馬承志獲選為今年傑青（右）。（林宇翔攝）

香港是國際大都會，匯聚不同種族、膚色和籍貫的人士，其中印裔港人馬承志憑着堅毅不屈的精神克服障礙，成為伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生，今年更獲選為十大傑青。

馬承志的爸爸在70年代從印度移民來港，他則在香港土生土長，中小學均於本地主流學校就讀，其後入讀港大醫學院，曾以傑出成續獲頒香港放射科醫學院和香港醫學專科學院院士資格，又獲醫管局頒贈優秀青年獎，惟他的人生路其實並非一帆風順。

馬承志出生時因體格較大，令一邊肩膊神經線嚴重受傷，活動能力不足3成，常要做物理治療，上體育課時亦只可獨自坐在一旁，心理健康每況愈下。

為了醫治肩膊，馬承志和家人曾四處求醫，但醫生往往僅叫他「認命」接受障礙，幸最終有一名外國醫生願意為其進行「肩膊重建手術」，經歷3次大手術和10年治療後，終可活動自如，而此經驗亦令他萌生穿白袍從醫的夢想。馬形容，在治療期間體會到醫生可把病人帶來希望曙光，也發現人生縱有很多困難，但仍可努力克服，故下定決心要由病人變身成為醫生，為其他患者帶來希望。

馬承志現時在伊利沙伯醫院放射診斷部擔任顧問醫生，透過介入放射科腦神經血管手術治療中風、動脈瘤和血管畸形，又為診斷放射科引入人工智能（AI），助急症室診斷腦出血掃描影像，增診斷準確性，加快醫療流程，令更多病⼈得到及時和適切救治，由去年1月至今，已有2.8萬人受惠。 他形容，由於自己過去深受傷患所苦，現可切身處地體會病人的擔憂，「心連心討論治療方針」。

對於獲選為傑青，馬感到非常榮幸，強調未來會繼續在公院工作，引入更多AI科技和放射科手術，盡力幫助病人，並帶領醫療技術繼續向前發展。他又鼓勵年輕人要「每天比昨天活得更好」，堅持不懈。

2023年十大傑出青年 伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志

香港中文大學助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩

香港硬地滾球運動員何宛淇

香港劍擊隊領隊林衍聰

首位華裔極地探險與科研專家張偉賢

2009年香港小姐冠軍劉倩婷

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記者：梁薾心