【工業意外】精進建築再被停賽一年　過去3年半釀6死

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佐敦渡華路一個消防發展項目地盤昨日（10日）發生工業意外，一名男工人由4米高的電纜架墮地，送院後不治。

發展局發言人今日（11日）表示，因應該工業事故，局方按規管機制向涉事承建商及分判商採取規管行動。

涉事承建商是「精進建築有限公司」，涉及去年秀茂坪安達臣道建築地盤發生的天秤倒塌事故，今年已被暫停所有工務工程類別的投標資格。因應昨日的致命工業事故，局方現按規管機制啓動進一步規管行動，向其發出通知，表示會延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限至明年全年。

至於涉事分判商，局方今日亦按規管機制即時暫停其所有工務工程類別的投標資格三個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。局方審視及確信其具備有效安全管理系統之後，才會考慮恢復其投標資格。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該兩個「認可名冊」內除名。

至於去年九月秀茂坪安達臣道建築地盤發生天秤倒塌事故，勞工處及屋宇署已分別完成其調查並向相關持責者（包括上述涉事承建商）提出檢控，而警方亦正積極就案件進行深入調查。

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記者：陳梓蔚