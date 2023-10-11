【大學收生】科大下學年改計DSE最佳5科成績　選修3科考生獲額外加分

▲ 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳。（曾耀輝攝）

科大下學年推「額外加分制」招生，文憑試考生最佳第6科考獲5**，「Best 5」總分可獲加5%分數，變相令選修3科的考生受惠。校方解釋為鼓勵同學多學習，整體可為學生減壓，並稱大學收生統一計「Best 5」成績，是以免高中課程改革後，要計6科成績為學生添壓。另外，今年600多名「摘星」科大生獲發獎學金。

額外加分制招生 「Best 5」最多加5%

額外加分制下，最佳第6科取得第3級或以上，可令計算收生的「Best 5」額外加分，最多可獲加5%分數。科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，這是「鼓勵學生學習其他事物的成果」，希望他們根據興趣、能力及時間，安排自由選擇選修科，提及有些學生會專注讀好2科選修「2X」，亦有人會選擇讀更多科目，「無論修讀甚麼科目都值得被認可」；而當達到某個等級才獲加分會較公平。

劉夢琳透露，報讀科大的學生中，大部分人有3科選修「3X」，料加分制較有利他們入學。而在科大26個聯招課程中，有10個會按應用學習科目成績加分，最高獲加2.4%。

選修3科考生變相受惠

劉夢琳表示，並非為搶尖子學生，這是「因應某個類別科目達到某些成績有相應難度」，認為做法公平，「同學多勞多得，多投放心力考到好成績，自然獲得更多獎勵」，強調無特別鼓勵學生修讀甲類還是乙類科目。

公民科取代通識科後，只設達標與不達標，劉夢琳認為，若繼續以6科為入學準則，變相學生必須修讀「3X」，而統一以Best 5計算入學分數，可給學生空間，以免選修「2X」學生有壓力、擔心影響入學。

被問及改制後，重考生通識科成績不獲計算，會否較為輸蝕，劉夢琳稱「不會這樣想」，並表示大學會考慮合計成績，若學生通識科考獲5**，或因其他科目成績不理想而重考，「至少他能將所花的氣力用作滿足公民科達標要求，毋須重讀」。

對於教資會擬放寬8大非本地生學額，劉夢琳指科大一直致力招收多元化學生群體，因此政策符合學校一貫多元發展理念，需視乎放寬比例、相應配套及支援、各方配合，以維持學校優質教育質素。

另外，科大本學年起按新生DSE「摘星」數目發放入學獎學金，至於有逾3成、逾600名新生獲得獎學金。

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記者：梁凱婷