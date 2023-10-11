【夜繽紛】海濱夜市周末再上演　灣仔海濱好戲免費睇

▲ 灣仔夜市本周末將再度開放。（資料圖片）

堅尼地城「堅農夜市•環保生活+二手市集」及灣仔「海濱藝遊坊」上周受天氣影響取消，不過本周末將再度開放，繼續「夜繽紛」。新主題「是•夜•灣仔」將在10月13日至15日（本周五至周日）灣仔海濱HarbourChill海濱休閒站首度登場，節目包括電影放映會及專題導賞團等。

其中，周五晚將播放《戲棚》，周六及周日晚則會分別播放《月滿軒尼詩》、《飯戲攻心》。 本次活動名額200位，費用全免之餘，首100位成功預先登記者，更可獲FarmFresh330飲品1枝，及爆谷1包。會場設有少量坐椅，不設劃位，市民亦可自備坐墊到場。

至於「堅農夜市︰環保生活＋二手市集」，則在卑路乍灣海濱長廊舉行。這次除了繼續食、玩、買，音樂表演和免費活動外，還配合環保主題，為鼓勵市民減廢和循環再用，特別增設「零元購」區和「二手放售」區。在「零元購」區，市民可街坊市民可放下物品，讓有需要人士自由取用；「二手放售區」，讓街坊市民自行定價放售二手物品。

「海濱藝遊坊」亦繼續有多種傳統街頭美食，吃喝之外，夜市還有多個打卡位和傳統工作坊，當中包括中國傳統民間藝術皮影戲、傳統剪紙及扎染工作坊，適合親子同樂。

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責任編輯：趙居逸