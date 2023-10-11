【玫瑰崗停辦】學生拍片致特首籲提供新校舍　教育局表示關注促留意同學情緒

▲ 玫瑰崗學校。(資料圖片)

玫瑰崗中學至2025/26學年完結後完全停辦，校方發布短片由學生讀出致特首的公開信，懇請政府為他們提供新校舍。教育局指，分配校舍時會按既定機制通過公平競逐的方式公開邀請所有合資格的辦學團體申請。

教育局對有玫瑰崗中學的學生拍攝短片並上載至影片分享網站表示十分關注，已立即聯絡學校了解情況，並會敦促學校留意有關同學的情緒，按需要提供適切的輔導與支援，以充分保障學生的福祉。教育局呼籲各方應以學生福祉為首要考慮，辦學團體有責任與相關持分者協調及溝通，並確保學生建立正確的價值觀及心智健康發展。

玫瑰崗中學（屬資助學校）的辦學團體經考慮學校長遠發展及香港學生人口的整體情況後，決定重整資源，由2024/25學年起不參加中學學位分配辦法及停止取錄中一學生，並逐步停辦中一至中六的級別，直至2025/26學年完結後完全停辦。

教育局一直與辦學團體保持緊密聯繫，我們知悉玫瑰崗中學的辦學團體已與另一辦學團體商議並提出一些可行方案。辦學團體亦已成立「中學過渡委員會」，該委員會與辦學團體緊密合作，共同計劃為學生和教職員提供適切的支援。

教育局強調，土地和校舍為珍貴的公共資源。當有需要分配校舍時，教育局會按既定機制通過公平競逐的方式公開邀請所有合資格的辦學團體申請。

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