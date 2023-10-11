【旅遊復甦】香港快運11月起不接旅行團客　縱橫遊清邁峴港百名旅客受影響

本港全面通關大半年，旅遊復常，外遊增長強勁，日本綫路更是長期熱賣。旅遊業議會表示，香港快運將在11月起，不再向旅行社銷售團體票。縱橫遊行政總裁行政總裁袁振寧表示，近日仍未收到香港快運11月的機位安排，今日再向香港快運查詢，但至今仍未獲回覆，但旅議會已證實事件。

袁振寧說，香港快運獨飛鹿兒島及高松，因此不熟悉自由行的年長旅客，日後無法跟團去這些地方，要自由行去當地。受事件影響，該旅行社的清邁及峴港團，約100名團友受影響，或要改坐其他航空公司，甚至取消行程。

香港快運發言人表示，作為本地唯一的低成本航空公司，香港快運不時審視業務需要，並根據不同類型的客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整我們的銷售策略以滿足不斷變化的市場需求。發言人說：「我們目前與各大旅行社保持著不同類型的業務合作夥伴關係。」

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袁振寧表示，該公司的日本團走中高價為主，少於1成坐香港快運，約8成坐國泰航空，以及香港航空和日本航空等，「直飛福岡再坐車轉去鹿兒島都得，但交通及時間都是成本，無咁方便。」至於香港快運是否「唔憂做」，因此拒接團客，他說難以理解香港快運為何要取消團票，「你可以加我價，但無理由完全事前不通知旅行社，點都應該有個正式通函告知吖，這個百思不得其解。」

他說，以日本綫為例，香港快運與國泰航空的團體機票差價約2至3成。以一般日本航點淡季為例，香港快運票價約2,200至2,500元起，而國泰則為2,900至3,500元起。

至於日本團，日後轉坐國泰或其他航空公司，團費或會上調，「以鹿兒島5日4夜為例，原本團費約6,999元起，日後或要7,999元起，貴1,000元左右啦！」他說，機票佔團費約３至４成，若要做相約團費，唯有在酒店級數及餐食安排作出遷就。

不過他又說，不會完全沒有特價團，「就算沒有廉航香港快運，還可以用大灣區航空或香港航空做特價團，又不會完全無晒優惠團。」

至於其他東南亞、韓國、台灣等航點，他說有其他航空公司選擇；例如其清邁及峴港團，11月有8至9團，坐香港快運出發，涉約100名團友，會通知團友最新安排，或改坐越南航空或泰國國際航空，視乎同航空公司商討結果而定。

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責任編輯：吳雋妍