【DSE】英文口試擬改網上考　教師批本末倒置、忽視本地生學習成效

▲ 考評局日前舉行文憑試英文科試後簡介會，透露正探討安排考生網上考口試。（楊穎宇facebook圖片）

考評局正考慮將中學文憑試（DSE）核心科目英文科口試，改為網上進行。考評局證實自2021年起已進行相關研究，顯示網上考口試是「大致可行」，惟暫無實施時間表，未來續諮詢持分者及承諾確保改動不影響文憑試質素與公平。不過，有中學教師批評口試只「對住屏幕溝通」，會失去面對面交流的本質，質疑當局只為便利內地試場考生，卻忽視本地生學習成效。

原校應考 配其他校考生討論

考評局最快明年到內地港人子弟學校舉行文憑試，按局方目前要求，內地學校考生須與香港考生一同應考核心科目卷別英文科口試。英文科口試佔全科成績10%，分為個人短講及小組討論，目前考評局需向本港學校借場，再分配考生到場實體應試。

考評局日前舉行文憑試英文科試後簡介會，考評局代表向在場英文科教師解釋，因應近年疫情帶來不確定性、增加借場的行政困難，加上網上考試已成國際趨勢，局方正研究以網上考核形式進行英文科口試可行性。據悉當局正探討安排各考生留在原校應考，分配來自4間不同學校的考生進行小組討論，並由1名監考員留在考評局評核中心監考，再透過網上評卷系統進行試後第2次評分。

有份出席簡介會的英文科教師向本報指，網上口試無法評估考生的眼神交流、面部表情及身體語言，考生「入咪」後語調會受影響，並強調口語訓練一直著重面對面交流，質疑網上口試是本末倒置，又提及其任教的傳統名校生說話能力已大受疫情影響，部分人在小組討論全程「唔出聲」，改到網上考試恐進一步削弱考生語言能力。

▲ 考評局正研究將中學文憑試核心科目英文科口試，改為網上進行。（考評局圖片）

教師：失面對面交流本質

考評局回覆時，並無正面回應是否針對便利內地試場學生。局方解釋，電腦化考核已成國際考評發展趨勢，以及疫情下未能舉行口試，學校與學生亦已熟習網上小組討論，局方已於2021年起進行可行性研究，並邀請學校參與，研究結果顯示網上考核形式「大致可行」，形容參與研究師生亦反應正面，如有進一步發展，將會適時公布。

考評局歷史科評核發展部前經理楊穎宇則發文指，現時以網上進行的國際考試技術支援要求十分高，例如TOEFL連綫考試期間，一般情況下1分鐘內可獲考試主任支援，質疑考評局是否有能力做到國際服務水平。

直資學校議會主席陳狄安認同網上考核交流較少，並提出試題安全性、網絡穩定性等問題，盼當局清晰交代細節，避免因改動安排為學生徒添壓力。

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記者：馮琪雅