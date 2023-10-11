【醫護荒】科大擬設醫學院容第二學位形式入學　學者：倘經驗成功值得借鏡

▲ 科大證實正爭取開辦全港第3間醫學院。（資料圖片）

香港科技大學正籌辦本港第三間醫學院！科大校長葉玉如今（11日）約見跨政黨立法會議員，透露「科大3.0願景計劃」內爭取成立香港第3間醫學院，並計劃最快在2年後首階段招收50名醫科生，長遠目標每年培訓200名醫科生，更破格容許非醫學系本科學位畢業的學生，申請以「第二學位」形式入學。科大發言人回覆表示，未來如有具體新發展計劃，將適時向不同持分者公布。

4月時已傳出科大擬設醫學院，當時有消息指科大醫學院定位，有別香港大學及中文大學兩大醫學院，未必開設內外全科醫學士課程，是聚焦醫學研究；其後科大代表在5月到立法會教育事務委員會討論涉及8.351億元撥款的科研大樓工程計劃，校方兩次均未作正面回應。

4月傳聚焦醫學研究 未必開內外全科

直至今日，科大校長葉玉如及科大管理層邀請多名立法會議員到清水灣校園，介紹科大3.0願景計劃，披露科大爭取建立香港第3間醫學院部分細節。民建聯立法會議員梁熙事後引述，「科大目標設立成為一間每年可培育200名醫科生的大學，首階段，即2、3年後招收50名醫學生；科大更計劃容許學生以「第二學位」形式入學，倘持有非醫學系本科學位者亦符合條件報讀。」

據其了解，科大正積極爭取更多資源，投放在創建「科大創新科技園」及宿舍等，並已向政府提交計劃書，希望能創造逾12公頃新土地，提升學校未來競爭力。

校方：倘有具體計劃 適時公布

科大回覆表示，一向按社會發展及需要不時提出教研計劃，並與相關持分者聯繫，探求不同方案可行性，證實包括爭取建立香港第三間醫學院，未來如有具體新發展計劃，會適時向不同持分者公布詳情。校方形容，隨着本港人口老齡化，健康護理及醫療服務需求更形迫切，健康科技和生物及轉化醫學一直是科大6個重點前沿科學領域之一。

政府按《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》建議，每3年推算一次醫療專業人力，新一輪推算料年底完成；翻查2020年結果，本港的醫生人手在2025年、2030年、2035年及2040年將分別欠缺1,345名、1,610名、1,700名及1,949名，其中公立醫院醫生短缺將分別達730名、800名、880名及960名；本年度兩間醫學院學額則共只有590個。

港大生物化學系教授金冬雁向本報指，兩大醫學院學額始終有上限，而科大在生物醫學及神經科學研究出色，已有足夠研究基礎，認為科大擬設醫學院消息正面；他亦指不少英聯邦制國家醫科課程已引入第二學位入學形式，港大醫學院亦曾透過非聯招錄取持其他學位畢業生，觀察到有關學生表現較成熟，有其優勢，若科大成功創出「新路綫」，亦值得借鏡。惟他強調醫管局需改善待遇，才能更有效紓緩醫生荒。

有份到訪科大的醫衞界立法會議員林哲玄指，設立第3間醫學院並非短期內增加人手的最有效方式，但認為長遠有助本港建立更高質素醫學教育，成為全球教育樞紐，尤其科大較焦聚研究，料有助訓練醫科研究專才，並有助開創本地第一層藥物研發評審工作。

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記者：馮琪雅