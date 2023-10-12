日前，有傳媒報道指影帝林家棟回巢TVB，但不是幕前演劇集而是負責掌管製作部，負責為TVB拍具香港特色的劇集。

當時TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，澄清傳聞並非事實，表示：「公司對有關傳言未有所聞」。可是在前日，商台主持郭志仁在Facebook發帖文爆TVB人事變動，更指99.9%肯定林家棟回TVB幫手！

【人事變動】電台主持郭志仁爆TVB人事變動 林家棟返無綫掌管製作部

郭志仁爆TVB人事變動

郭志仁在Facebook帖文中提到林家棟入主TVB、曾志偉休息，以及曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。

聽聞大台好快會有變動：

1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓

2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定

3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊

4. 邵氏會有人主持大局

5. 會分返幾位總經理

6. 當然，大台喺10月8號都出過聲明否認。我都收到未經核實嘅PM，話希望我撤回訊息，咁我梗係要核實咗對方身份先啦，因為佢連我個名都寫錯咗。

傳媒之間以禮相待，我又唔介意配合，等到正式有公布，再睇吓我個post可唔可以出多次。