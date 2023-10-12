【男拔生獲救】母親指曾憲哲被困林中8天全無進食　憑驚人意志力喝溪水求生

▲ Matthew身體精神狀況大致良好，沒有生命危險。

失蹤7日的男拔中學生曾憲哲Matthew已被尋回，無生命危險。曾憲哲母親深夜更新Matthew最新消息，指他身體精神狀況大致良好，現正留院觀察，又感嘆Matthew被困林中8日，憑着驚人的意志力和喝溪水求生，仍然生還是「神蹟」。

Matthew目前仍在東區醫院接受治療，情況穩定。

曾憲哲母親指，救援人員在昨日（11日）下午2時15 分在馬鞍山郊野公園近老鼠田坑水源位置尋回Matthew。她感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊自10月4日至11日堅持不懈地搜索。也感謝拔萃舊生和家長、CVST郊野義務搜索隊、親友和各個義務民間搜索隊的幫忙。她又感謝各位熱心市民過往一星期為警方和她提供消息，以及傳媒的關心和報道。在今次事件，她亦深感香港人的友愛和溫暖。

她表示，Matthew迷路被困林中8天，憑着驚人的意志力和喝溪水求生。經過九號風球和黑色暴雨，他全身濕透，知道繼續穿着衣服就會生病，所以決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨。曾憲哲母親形容，雖然Matthew完全沒有進食，但仍然在生，這是「神蹟」。

她續指，Matthew身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，現在醫院留醫和觀察，指「大家不用擔心」。

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記者：黃穎津