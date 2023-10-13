【不孝子】逆子獲贈樓後即換鎖趕走父母 九旬父不孝條款怒告要收樓法庭咁判

台灣一名逆子，獲父親贈予房屋後，即對年邁父母生病不聞不問，更將大門換鎖，趕走兩老，令兩老只能在山上工寮暫住。年高98歲老父傷心提告，以「不孝條款」撤銷贈與。審理期間，老父雖過世，惟法官依「不孝子條款」判老父撤銷有理，房子將由老父全體繼承人擁有。

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綜合台媒報道，新竹一名葉姓男子被其父指控，在1997年在父母見證下，三名兒子曾簽署分家協議書，房屋為三兄弟共有，然而么子葉男於2001年8月以他「贈與」為由，將房子轉移登記至自己名下單獨擁有，其他兄弟並不知情。

到了2018年，葉父與妻子因生病住院多次，惟葉男對兩老不聞不問，直至2021年7月，葉母就醫後回家時，葉男竟換掉大門鎖兼上鎖不讓母親進門，只拿了兩堆衣服給她，經報警仍未能進入。葉母只好暫居山上農耕時工寮，一個月後她再度回家，與葉男爭執，並致她手部受傷。葉男更於2021年11月叫計乘車將他跟一袋行李載到另一名兒子家丟下。

葉男將年邁父母趕出已居住數十年的老家，未盡扶養義務，兩老痛心之餘，決定援引「不孝條款」訴請當地法院撤銷贈與，要求孳子歸還房屋，並要求葉男交回保管10萬新台幣存款(約3萬港元)和100萬新台幣(約26萬港元)養老金。

法官在調查時，據處理警員證供稱，葉男將父母衣物丟棄在家門前，葉母扶著拐杖站在家門不得而入，葉母提交照片顯示，兩老坐在山上木造工寮前的簡陋雨柵，葉男卻將2樓倉庫出租，莫視九旬高齡老父在外一年多病亡，始無法在自宅終老，因此法官判定，葉男拒絕撫養雙親證據確鑿。

另外，法官指出，經調查後，10萬新台幣存款是由葉男妻子持存摺、印章分3次提領共9萬新台幣。法官表示，葉男口供欠缺信用，在訴訟初期自稱照顧父母20年，後來卻改口稱他長住台北，不可能答應照顧住在新竹的父母，即是從無照顧父母親20年。在短居3個月期間父母更淪落居住工寮，故葉男空口否認拿到100萬新台幣養老金，難以令人信服。

法官引用俗稱「不孝子條款」民法第416條規定，受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行耆，贈與人得撤銷其贈與，撤銷權自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。民法第419規定，贈與人得依關於不當得利之規定，請求返還贈與物，判葉男敗訴。法官認為，葉父訴請撤銷贈與符合民法規定，請求葉男將房屋所有權人回復為葉父本人，為有理由，惟因葉父已死亡，法官判決房屋應為葉父的全體繼承人公同共有；另須交回葉母親9萬新台幣存款及100萬新台幣養老金。

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責任編輯︰王明芳