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【洗黑錢】海關追查販毒案揭另涉洗黑錢　兩男子被捕涉款4,800萬

社會 10:08 2023/10/12

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香港海關根據一宗於今年初偵破的毒品案件作跟進調查，昨日（11日）成功偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4,800萬元。兩名懷疑涉案男子被捕。

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【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

今年4月，海關偵破一宗涉及約500萬元的毒品案件，拘捕一名24歲懷疑涉案男子。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分析後，發現該名被捕男子與另一名男子的個人銀行戶口於2021年1月至2023年4月期間有大量可疑交易，懷疑款項涉及販毒得益。

經進一步調查後，海關本周二（10日）根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名在屯門拘捕一名25歲男子，並搜查他於同區的住宅單位，檢取一部手提電話。昨日，海關人員再以洗黑錢罪名拘捕因有關販毒案件而正被還押的24歲男子。

該名24歲男子繼續被還押，25歲的被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯：陳麗娜

 

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