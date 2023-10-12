【慎選床褥】傢俬鋪老闆拆內地床褥　驚見裡面全是垃圾黑心棉 【附消委會4大選購床褥貼士】

▲ 傢俬鋪老闆拆內地床褥， 驚見裡面全是垃圾黑心棉。

買床褥切勿買來路不明的貨色！內地有傢俱店的老闆，近日將從客人入手上回收的舊床褥拆掉處理時，驚見裡面的填充物竟全是垃圾黑心棉等，並警告這類型的床褥很容易令使用者皮膚過敏，警告大眾需慎選床褥。

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根據內地傳媒報道，一名傢俱店老闆劉生指，該舊床褥是從顧客手上收來的，自己幫忙拆掉處理時，竟發現一大堆嚇人填充物，如彈簧四周鋪滿了乾草、黑心棉，甚至還有麻袋等。他又估計床褥用了10年以上，因現在生產的床褥基本上不存在用稻草和肥料袋填充的情況，反而流行膠水棕色床褥的便宜貨色。他又提醒，使用這些劣質床褥極容易致身體過敏。

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黑心棉危害

據福建省纖維檢驗中心，「黑心棉」對人體危害極大，劣質棉製品，由於無經過嚴格消毒，很可能成為細菌溫床，令人體皮膚極易受刺激，輕則會出現紅斑痕癢，重則會導致牛皮廯等皮膚病，及有中毒反應。

消委會4大選購床褥貼士

消委會提醒消費者買床褥前，最好親身試用，模擬不同的睡姿。選購床褥時切忌只用手試按幾次床褥表面，或坐在床邊來判斷床褥的硬度。不少售賣床褥的店舖，都容許顧客試睡，試睡時，最好穿着鬆身衣服及用上充足的時間，模擬常用的睡姿，如仰睡、側睡或轉身數次，檢視床褥對腰背和臀部等身體多個部位的貼服及舒適程度，轉身是否容易。

選購床褥貼士：

按個人喜好選購床褥

每人的身型體重、睡眠習慣、對硬度的感覺及喜好各有不同，用者宜參考床褥的硬度評級，再按個人的喜好，選擇硬度配合自己身型和體重的型號。

床褥非越硬越好

過硬的床褥會令身體支點壓力增加，可能妨礙身體部分位置的血液循環，令用者感到不舒服；但過軟可能導致腰部承托力不足，容易令腰背姿勢不佳，長期使用易出腰背毛病。

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責任編輯：羅嘉欣