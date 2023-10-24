  • 20°C
香港時間 : 2024117日 (週三) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休骨科醫生感悟人生無常——第二人生由自己作主

特約 00:00 2023/10/24

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 陳豪 區區有好校 新聞女王 名校專區 萬千星輝頒獎典禮2023

常説要將命運掌握在自己手裏，可是工作及生活壓力未必可以讓我們時時順從心意做決定。退休後，人生優先順序「大洗牌」，當選擇權再次回到手中，自己人生下半場的步伐，你又希望如何定調？在高壓的骨科病房工作數十載的周育賢醫生，就悟出一套獨到人生哲學，決心讓自己的人生下半場樂得「逍遙自在」，以輕鬆步伐延續自主。

在公立醫院骨科工作35年，周育賢醫生每日都要面對不同病人及許多棘手病症，可謂身經百戰。行醫斷症講求絕對精準，責任和壓力極為沉重。不過周醫生形容，手術室的氣氛並非想像般嚴肅，「如果有人走入我負責的手術室，一定覺得很奇怪，因爲裏面的人通常都很放鬆。」周醫生表示，「要懂得放鬆，才能專注處理更多事情。」他補充，面對愈高風險、愈高壓的環境，便愈要找到方法，適當地放鬆下來。

周醫生退休前大部分時間都花在工作上，因而發掘出自己一套從工作中作樂的方程式。

不論在手術室内外，周醫生無時無刻都肩負著救急扶危的使命。他曾以義工身分參與汶川大地震的救護工作，當時的經歷，讓他真切感受到人生無常四個字的重量。周醫生有感而發：「我們必須要有危機意識，才能迎接所有可能發生的意外。」 人生變數之多，我們未必能為每一個意外做好萬全準備，但在可以預視的未來中，盡可能規劃好自己的人生，了解自己的需要，便能騰出更多空間，悠然自得地迎接新挑戰。

褪下白袍 開展慢活人生

從「仁心仁術」的醫生角色照顧病人，搖身一變成為「廿四孝」外公，周醫生退休後騰出更多時間和精力照顧家人。一次女兒突然來電，說孫女跌倒，他便立刻取鑰匙出門，駕車前往查看。「以往怎會有這樣的時間可以立刻趕過去，最多只能叫女兒儘快帶孫女到醫院」，退休後的生活順位重新大洗牌，自主分配時間，二十四小時守護家人。

周醫生一直是家庭重心，現在更專責為家人24小時「On-Call」。

計劃退休生活時，周醫生只有一個考量——不想麻煩。從醫院前綫退下來，他最享受平凡幸福的日子。現在的他除了照顧孫女之外，亦經常和同樣喜愛中華文化的太太去旅行，希望可以走遍大江南北。一有時間，周醫生就會繼續鑽研他很喜歡的中國書法。退休前時間有限，無法全心全意鑽研學藝，「現在就不同了，可以用一整個下午寫書法，從前的生活恐怕難有如此『奢侈』的時間。」言談間，周醫生盡情流露自己對書法的熱衷，毫不吝嗇送出自己即席揮毫的書法作品，眼神中更閃爍著自豪的光芒。

無後顧之憂 延續自主人生

談及退休後的開支和財政規劃，周醫生沒有一絲猶豫，直指除了投保香港年金計劃，及替自己物業做了安老按揭，就沒有其他投資。「我清楚自己退休後只追求平平淡淡、隨心所欲的日子，所以我一退休便買了香港年金，最重要是不用費心，那我才有時間及精力繼續照顧全家及做自己喜歡的事！」

想起照顧孫女的時光，周醫生笑言自己是最佳「陪玩公公」。

周醫生直言他對股票、金融、投資方面完全 一竅不通，儘管兩位女兒和女婿都從事金融業，也未曾想過向他們了解相關資訊或請他們協助自己規劃退休理財。在清楚了解自己的花費習慣和退休所需開支後，他認爲香港年金及安老按揭的每月穩定收入，不但已足夠他退休後的開支，而且更免卻理財的煩惱，不用花費心力時刻留意市場的升跌，可將所有時間投放到自己重視及熱愛的人和事。退休後，他用了一年時間針對性操練書法，考獲中國書法等級考試中最高級別的10級證書，「最重要可以自己做決定，自己想做甚麽便做甚麽，不用麻煩女兒。」

豁達面對生活 隨遇而安

周醫生最後分享了自己很喜歡的一句説話——「學無窮而數有盡，命有定而性可養。」不論是做手術、面對人生起伏，還是退休後理財，他自始至終保持豁達的態度。「當人生遇到不如意的事情，要學會調整自己的心態。」盡力做好可做的準備後，餘下的便讓時間和命數安排。「現在的退休生活不像以往般高壓，而且不用額外費神管理每月財政支出，生活隨遇而安，更是樂得逍遙自在！」

香港年金計劃為60歲或以上人士提供終身、保證的每月年金收入，每年保證最少5.6%*，不論多長壽都可以「攞足一世」。為自己準備好一生不變的被動收入，退休生活自然更自在。適逢香港年金計劃五周年，現在成功投保更有機會獲享保費折扣或其他精彩優惠，有興趣的話，不妨聯絡香港年金的專業團隊了解更多，延續精彩人生下半場。

按此查閱香港年金公司資料及產品詳情：https://bit.ly/3M4kNQN
聯絡香港年金公司：2512 5000

*保證每月年金金額會因應受保人投保時的年齡及性別而有所不同，5.6%為60歲女性受保人的年金率。如保單作部分退保或特別款項提取，其後的保證每月年金金額將會減少。

免責聲明：香港年金計劃乃人壽保險產品，涉及風險。香港年金計劃及保費折扣受條款及細則約束。以上資料僅供參考，並不構成產品建議及出售或邀請認購任何產品的要約。本資料僅在香港使用，並不能詮釋為香港年金有限公司在香港境外出售、遊說購買或提供任何保險產品。
===================================
香港年金有限公司獲保險業監管局授權及規管，在香港特別行政區經營類別A（人壽及年金）長期保險業務。

(特約)

最高瀏覽

【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
【日本撞機】國泰與大韓航空客機新千歲機場相撞　縱橫遊直擊事發一刻：幸運沒人受傷
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」
旁觀者丨馬貫東演市井爛仔入型入格　指吳若希具備「狐狸精三寶」