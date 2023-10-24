退休骨科醫生感悟人生無常——第二人生由自己作主

常説要將命運掌握在自己手裏，可是工作及生活壓力未必可以讓我們時時順從心意做決定。退休後，人生優先順序「大洗牌」，當選擇權再次回到手中，自己人生下半場的步伐，你又希望如何定調？在高壓的骨科病房工作數十載的周育賢醫生，就悟出一套獨到人生哲學，決心讓自己的人生下半場樂得「逍遙自在」，以輕鬆步伐延續自主。

在公立醫院骨科工作35年，周育賢醫生每日都要面對不同病人及許多棘手病症，可謂身經百戰。行醫斷症講求絕對精準，責任和壓力極為沉重。不過周醫生形容，手術室的氣氛並非想像般嚴肅，「如果有人走入我負責的手術室，一定覺得很奇怪，因爲裏面的人通常都很放鬆。」周醫生表示，「要懂得放鬆，才能專注處理更多事情。」他補充，面對愈高風險、愈高壓的環境，便愈要找到方法，適當地放鬆下來。

▲ 周醫生退休前大部分時間都花在工作上，因而發掘出自己一套從工作中作樂的方程式。

不論在手術室内外，周醫生無時無刻都肩負著救急扶危的使命。他曾以義工身分參與汶川大地震的救護工作，當時的經歷，讓他真切感受到人生無常四個字的重量。周醫生有感而發：「我們必須要有危機意識，才能迎接所有可能發生的意外。」 人生變數之多，我們未必能為每一個意外做好萬全準備，但在可以預視的未來中，盡可能規劃好自己的人生，了解自己的需要，便能騰出更多空間，悠然自得地迎接新挑戰。



褪下白袍 開展慢活人生



從「仁心仁術」的醫生角色照顧病人，搖身一變成為「廿四孝」外公，周醫生退休後騰出更多時間和精力照顧家人。一次女兒突然來電，說孫女跌倒，他便立刻取鑰匙出門，駕車前往查看。「以往怎會有這樣的時間可以立刻趕過去，最多只能叫女兒儘快帶孫女到醫院」，退休後的生活順位重新大洗牌，自主分配時間，二十四小時守護家人。

▲ 周醫生一直是家庭重心，現在更專責為家人24小時「On-Call」。

計劃退休生活時，周醫生只有一個考量——不想麻煩。從醫院前綫退下來，他最享受平凡幸福的日子。現在的他除了照顧孫女之外，亦經常和同樣喜愛中華文化的太太去旅行，希望可以走遍大江南北。一有時間，周醫生就會繼續鑽研他很喜歡的中國書法。退休前時間有限，無法全心全意鑽研學藝，「現在就不同了，可以用一整個下午寫書法，從前的生活恐怕難有如此『奢侈』的時間。」言談間，周醫生盡情流露自己對書法的熱衷，毫不吝嗇送出自己即席揮毫的書法作品，眼神中更閃爍著自豪的光芒。



無後顧之憂 延續自主人生



談及退休後的開支和財政規劃，周醫生沒有一絲猶豫，直指除了投保香港年金計劃，及替自己物業做了安老按揭，就沒有其他投資。「我清楚自己退休後只追求平平淡淡、隨心所欲的日子，所以我一退休便買了香港年金，最重要是不用費心，那我才有時間及精力繼續照顧全家及做自己喜歡的事！」

▲ 想起照顧孫女的時光，周醫生笑言自己是最佳「陪玩公公」。

周醫生直言他對股票、金融、投資方面完全 一竅不通，儘管兩位女兒和女婿都從事金融業，也未曾想過向他們了解相關資訊或請他們協助自己規劃退休理財。在清楚了解自己的花費習慣和退休所需開支後，他認爲香港年金及安老按揭的每月穩定收入，不但已足夠他退休後的開支，而且更免卻理財的煩惱，不用花費心力時刻留意市場的升跌，可將所有時間投放到自己重視及熱愛的人和事。退休後，他用了一年時間針對性操練書法，考獲中國書法等級考試中最高級別的10級證書，「最重要可以自己做決定，自己想做甚麽便做甚麽，不用麻煩女兒。」



豁達面對生活 隨遇而安



周醫生最後分享了自己很喜歡的一句説話——「學無窮而數有盡，命有定而性可養。」不論是做手術、面對人生起伏，還是退休後理財，他自始至終保持豁達的態度。「當人生遇到不如意的事情，要學會調整自己的心態。」盡力做好可做的準備後，餘下的便讓時間和命數安排。「現在的退休生活不像以往般高壓，而且不用額外費神管理每月財政支出，生活隨遇而安，更是樂得逍遙自在！」

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