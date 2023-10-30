一輩子的關懷   距離無阻親情延續

為人父母為家庭奉獻半生，總希望退休後幾代同堂，兒孫在身邊享受天倫之樂。然而，有些人選擇移居海外，而父母則未必跟隨，選擇留港。雖然留港父母可能因此感孤單，但亦有人積極面對退休生活，無論距離有多遠，都無阻家人之間互相關懷的心意。

梁太和很多母親一樣，前半生以照顧家庭為己任，十多年前孫女出生後她決定退休。今天，兩名兒子亦已舉家移居海外。雖然兒子無法陪伴在旁，梁太及丈夫不但沒有覺得孤單，反而更放心玩樂，培養興趣，只因兩名兒子率先為他們作的一個決定，以一份自動「終身家用」支持他們的日常生活，讓兒子兩人無後顧之憂，可以放心展開海外生活。

七十多歲的梁太，退休前的生活重心圍繞著照顧家人，事事親力親爲，一家人關係十分親近。即使兩個兒子決定移居海外，她也從不擔心關係會因此而疏離。「我每隔幾日就會與孫女視像通話，家人之間的關係依然非常緊密。」梁太也表示，孫女們每年都會回港探望她，而且只要自己健康狀況許可，也可一直兩邊走。她笑言，「就當作是多去一點旅行吧！」



放下照顧家人重擔 回歸自己興趣

▲ 戲曲是梁太夫婦的共同興趣，退休後他們便經常出雙入對到内地練唱。

雖然兒子孫女不在旁，但梁太夫婦的退休生活亦十分多姿多彩，他們其中一個興趣就是唱戲。退休後，他們經常到内地練唱。但她也提到，學戲曲是一個較高消費的娛樂，需要請師傅及樂師、租借場地和訂造服飾等，「去一次內地上課至少要花費上千元，即使一班朋友相約，都不能説走就走，要『就住就住』用錢。」而且和朋友到内地時，少不免會到處吃喝玩樂，享受悠閑生活。因此，她規限自己每月的娛樂開支，一旦有可能超出預算，她未必會出席。

▲ 除了一起唱戲，梁太夫婦亦會到處旅行遊玩。

最貼心的安排 送上長久的關懷



談及財務規劃，梁太本來有投資股票的習慣，「不過投資有賺有蝕，我覺得長線隨時只說得上『打個和』」，而且需要花時間和精神追踪股市行情，對她來說造成一定的心理負擔。直至香港年金計劃在五年前推出，兒子馬上提出為她投保，形容香港年金就當作「畀終生家用」一樣，每個月都有糧出，幫助她應付部分日常開支。

梁太一開始並不太贊成兒子的提議，認為與其將一筆資金用作投保香港年金，不如留給兒子自己以備不時之需。後來兒子提出，移居海外後自己無法隨時陪伴在父母身旁，而且他們亦會退休，擔心在沒有穩定收入的情況下，將來無法好好照顧父母。「的確，如果兩代人都退休了，要互相牽掛對方的生活，大家都會有很大的負擔和壓力。」梁太最後同意兒子投保，現在香港年金每個月準時「自動出糧」，令她更容易預算及平衡自己的日常及娛樂開支。即使今個月稍微超支，下個月又一定有收入，這份安全感令她做到「真真正正可以説走就走！」梁太更笑言，丈夫不時表示羡慕自己每個月「打簿仔」都有新進賬。



為家人 努力保養身體



除了財務規劃上的正向效果，梁太笑稱香港年金還對她的生活有了意想不到的積極影響，「我現在十分注重自己的健康啊！因為我愈健康長壽，累積收到的年金就愈多！」投保香港年金甚至已經變成兩夫婦之前開玩笑的情趣。每次有爭執的時候，梁太都會開玩笑説，「你不要再『激』我啊！不然就無法與香港年金『鬥長命』！」談笑之間，兩夫婦便會將大事化小，小事化無。

▲ 梁太聽兒子話，每天堅持做運動。

梁太認為，「無論兒子做甚麼決定，我最在乎的還是他們要過得開心、無憂無慮，不用掛心我們兩老。」照顧好自己，讓兒子不用牽掛，便是梁太對兒子一番孝心的最佳回應。

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(特約)