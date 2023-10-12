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【育兒心得】13歲仔偷300元 媽媽大義滅親帶兒子到警署自首：幫我好好教育

育兒經 10:32 2023/10/12

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13歲仔偷了300元，媽媽竟帶兒子到警局自首。

發現孩子偷錢，家長該怎麼辦？ 湖北一名媽媽日前發現13歲兒子偷了300元人民幣，竟大義滅親，帶着兒子到派出所「投案自首」，並請求警察好好「教育」一下自己的兒子，「竟然敢偷家裡錢，長大了還得了！」。

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事發於上周四下午，媽媽蔡女士帶着13歲兒子小堯來到警署「投案自首」，並向當時值班警員說：「孩子竟然敢偷家裡錢，長大了還得了，你們一定要幫我好好教育一下！」

警員向蔡女士了解事情的來龍去脈，蔡女士指兒子偷了父母300元，為了讓兒子意識到自己的錯誤，於是她大義滅親帶他來投案，藉此讓他接受法治教育。在旁的小堯一邊抽泣一邊說出了事情的經過，原來他偷錢只是出於沒有錢購買喜愛的零食，惟有出此下策。

10月5日下午，湖北媽媽蔡女士帶着13歲兒子小堯來到派出所「投案自首」。

警員領會到蔡女士的用心良苦，便配合對方唱雙簧，他先問小堯是第幾次在家中偷錢？並說：「人家拿錢的都是要行政拘留」，之後他鼓勵小堯要勇敢表達自身想法，爭取正當權益，同時他又教育小堯做錯事就需要承擔後果，要從小養成奉公守法的好習慣，小堯被警員訓示後，知道自己偷錢不對，並主動寫下保證書，承諾以後再也不敢做違法的事情。

警員提醒家長們，在孩子成長的過程中，家長一定要正確引導教育孩子，不能因為自己喜歡就隨意拿他人物品。同時，家長在教育孩子時，要注意教育方式，體現關心關愛，切忌簡單粗暴對待，以免結果適得其反。

 

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責任編輯：王明芳

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