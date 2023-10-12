【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】

▲ 陳展鵬美女秘書「小莉」受網民關注。

TVB劇集《香港人在北京》播出三集大受歡迎，陳展鵬飾演的徐港仁，被選中調往北京做「開荒牛」兼升任CEO，但因語言和文化差異鬧出不少笑話。

當中陳展鵬要求要「尿袋（外置充電器）」，第二集飾演其秘書的「小莉」誤會對方腎虧，需要隨身帶備尿袋，劇情搞笑。

【香港人在北京】當年緋聞不絕現變老婆奴 盧慶輝不當虎爸：我會畀好多空間個仔

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【香港人在北京】陳展鵬「尿袋」的誤會被指腎虧超爆笑 吳若希吼中四合院商機勁市儈

虎牙女神

標緻可人、五官精緻的小莉，美得令網民沒法擋，與陳展鵬同框的幾場戲，成功獲得網民關注，隨即被起底人肉搜尋。

此角由現年25歲的內地女演員姚筱筱（Cola）飾演，資料顯示為163cm高。她活躍於社交網站，私下美照全部仙氣十足，難怪微博擁有20.5萬粉絲追蹤，人氣不俗。

姚筱筱不時貼出靚相與網民開心分享，向來僅以淡妝示人、從不濃脂厚粉，崇尚自然的她未有因虎牙而選擇箍牙，反而成為其標誌性icon，獲網民封為「虎牙女神」，笑起來特別甜美！

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影視新星

2018年，她參加內地青年勵志紀實節目《青春的征途》，曾到中國4個極艱苦的地方完成公益任務和挑戰，可見毅力十足。

她參演過不時劇集拍攝，包括《盲盒哥哥》、《報告他倆是假兄妹》、《無與倫比的美麗》，《亞特蘭提斯之戀》、《良辰好景知幾何》更是其代表作；2021年為電影《粉紅櫻與大眠王》首擔女主角，為內地影視界新星。

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