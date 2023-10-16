舉辦論壇展覽  開發實用工具  建造業議會創可持續建築行業生態

近年社會各界對氣候變化愈加關注，早前的超強颱風及黑雨亦令更多人意識到極端天氣的影響。本港發展藍圖宏大，北部都會區、交椅洲填海、建設國際創科中心、壯大新型工業和綠色產業等規劃逐步落實，加上粵港澳大灣區龐大發展蓬勃，若建造業界牽頭減碳，勢對緩減氣候變化發揮重要作用。建造業議會（下稱議會）作為代表業界的法定機構，在推動可持續建築及減碳的進程中，同時扮演領導者與協調者的角色，除了開發不同工具協助業界落實可持續發展外，今年11月更會首辦「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」（GCSFE 2023），聚賢才、通國際，加深業界及普羅大眾對可持續建築的認識。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師坦言，現時建造業界對可持續建築的知識仍有改進空間：「具規模的公司固然有能力投放資源研究和學習，但大部分中小型公司在劇烈的市場競爭下，沒有太多時間和資源去了解，故最大挑戰在於文化和認知，業界需要有領導者帶頭作示範，因此議會近年開發了多項可持續建築實用工具平台及認證計劃，並舉辦多元化主題活動如論壇、會議及實地參觀等。」



論壇雲集海內外專家 展覽網羅前瞻可持續解決方案



議會作為建造業界與政府的溝通橋樑，致力透過舉辦論壇及考察等活動，協調各方持份者討論可持續建築議題並交流經驗，議會今年11月20日至23日將於香港麗思卡爾頓酒店及天際100舉辦「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」（GCSFE 2023），活動規模盛大，內容豐富，將設論壇、展覽、技術參觀團、頒獎典禮暨啟動禮，以及約章簽約儀式，涵蓋高效及可持續建築、建造數碼化、綠色金融、港珠澳大灣區建築、碳中和、智慧及安全建造、企業ESG及人才發展等範疇，旨在滙聚各個領域的領袖探討行業發展路綫，促進行業創新及合作，推動碳中和及可持續建築的發展。

鄭定寕表示，政府重視是次論壇，邀得財政司司長擔任主禮嘉賓，另外論壇亦雲集世界知名講者，分享他們在碳中和、高效可持續建築在內8個主題的精闢見解，論壇屆時將設網上直播，歡迎業界參與。同期舉行的展覽則選址「天際100」舉行，現場共有約40家展商，展示最新的綠色建材、潔淨能源、機械設備、數碼科技和系統、可持續建築項目和作業等。

▲ 第三屆建造業議會可持續建築大獎的頒獎典禮將於論壇同場舉行。

多項工具推低碳發展 建行業標準及數據庫



舉辦活動以外，議會亦開發多項工具及認證計劃，幫助業界發展和落實可持續建築。議會於2021年推出全港首個「可持續金融認證計劃」，鄭定寕表示此計劃為推行可持續建築良好作業的機構提供一個通用框架和評估系統，並加強金融業與建造業的互相了解和合作，實現可持續融資。

另一工具為議會推出及由香港綠色建築議會（HKGBC）營運的「綠色產品認證」計劃，旨在針對材料及產品對環境的影響作全面評估，包括碳足跡、溫室氣體排放、資源消耗及對生態系統的影響等，目前涵蓋28個類別。鄭定寕指出，計劃為業界訂立了一個公開透明的可持續標準，推動業界在採購時選擇更環保的材料和產品，並鼓勵供應商採用更環保、更可持續的生產/製造方案。現時計劃已有超過700項產品獲得認證。

此外，議會亦於2019年推出「碳評估工具」，用以評估香港建築樓宇和基礎設施從開採原材料到施工結束的碳排放，至今共有近500個公營和私營項目於施工階段採用。鄭定寕強調，此工具除了有助促進建造業減碳，更重要是建立了數據庫，使用者可透過比較參考基準線及個別的績效指標，得知自身項目的碳排放表現，從而訂立減碳目標作出改善。

▲ 鄭定寕表示，是次論壇作為聯繫香港業界與海內外的平台，有助促進可持續建築的交流合作。

集合多個業界獎項 推動循環經濟概念



可持續建築為大勢所趨，如有成功先例跟循，將大大鼓舞業界響應。故議會設立不同獎項，嘉許業界的優秀表現。「建造業議會可持續建築大獎」於2018年首度舉辦，表揚業界於可持續發展方面推行良好作業的機構和從業員。今屆論壇期間將同場舉辦第三屆大獎頒獎典禮，除項目獎項，更會表揚業界各個崗位從業員於可持續建築的努力。鄭定寕補充，議會藉這次大型活動的機會，把「香港建造業CDE-綜合數碼共用平台大獎」頒獎典禮及「建造業議會數碼化大獎2024」啟動禮一同舉辦，並一併宣揚可持續建築及數碼化技術應用的重要性。

展望未來，議會計劃在推動循環經濟（Circular Economy）方面多做示範工作，包括推廣「建築廢料智慧管理工具」，全面電子化廢料管理程序，幫助監測廢料數據，並提高數據管理的準確性和透明度，從而促進業界減少建築廢物。「我們亦計劃在零碳天地建設一個可實現循環的試點項目，展示建築設計和用料方面的新思維、新選擇。」鄭定寕更表示，隨着環保建築方案推陳出新，例如在工地運用電池儲能系統或採用低碳混凝土產品等，議會計劃與大學合作開展創新研究和實驗，以推動業界更多項目應用新技術及綠色建材，為可持續建築出一分力。



國際可持續建築論壇暨展覽詳情可瀏覽：www.cic.hk/gcsfe

▲ 議會計劃於零碳天地建設一個可實現循環的試點項目，展示建築設計和用料的新方向。

（特約）