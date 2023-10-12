【醫療服務】女子分享窮遊攻略　扮病醫院掛急症住一晚：大醫院是五星級酒店

▲ 女子分享窮遊攻略，扮病醫院掛急症住一晚：大醫院是五星級酒店。

當下社交媒體流行「省錢攻略」，但内地一名博主竟為了旅遊省錢，佯裝身體不適到大醫院掛急診過夜，住一晚只花了人民幣30元（約32.5元港幣），還稱一定要去大醫院，「大醫院就是五星級酒店」。

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據《九派新聞》報道，近日内地有一名博主在社交媒體上分享「出門旅遊超級省錢過夜妙招」，稱自己曾為了省下旅遊住宿費到「三甲醫院」掛急診。「三甲醫院」是三級甲等醫院的簡稱，屬於內地最高等級的醫院。

該名博主指名「一定要去大醫院」，還稱大醫院是五星級酒店，有貼心的服務和舒服的躺椅。她强調，時間上要挑選晚上10點之後，不用排隊就可以直接到急診窗口掛號。

她續指，掛完號後要量個血壓和體溫，「確保自己沒病」，接著找廁所洗漱，然後再去急診室就診。就診時，若醫生問哪裡不舒服，便假裝：

有點氣喘不過來，咳嗽，幫我開一下吸氧就行了，不必開藥，醫生就會給你開吸氧管和氧氣瓶。

據該名博主透露，掛號費因醫院收費標准而異，「大概10幾塊左右」，而吸氧費用大概3元（人民幣，下同）一小時，自己住一晚總共只花了30元，「能既舒服又安心地度過一夜」，即使帶行李也不必擔心，「護士會替你看管」。

消息被轉發到微博後引起公憤，網民紛紛指責該名博主的行為浪費醫療資源，還有人批評博主為博流量沒有下限，「傳播不良價值觀，有不良導向」、「沒有道德下限還各種利己言論」，更形容「這人真的非常惡毒，這樣做，真正需要醫療資源的患者怎麼辦？」

一名自稱是三甲醫院副院長表示，急診室搶救的床位緊張，主要是用來服務重大傷殘病患，他認為，

一個身體健康的人到急診掛號留宿，是搶奪患者資源，不僅是醫療資源的浪費，還會造成急診搶救功能上的一種混亂。

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責任編輯：羅嘉欣