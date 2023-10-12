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【關係曖昧】莊思敏直播獲汪小菲豪花逾萬元打賞　狂派心賣口乖冧爆對方

娛樂 11:50 2023/10/12

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真係關係好好！

莊思敏（Jacquelin）上月捲入虛擬資產交易平台JPEX案，並稱為苦主之一，早前她火速由馬來西亞回港協助調查，事後她表示已交由律師處理，並堅稱調自己無犯法，不用交出旅遊證件，而數天後已到內地佛山工作。

近日她在杭州做直播帶貨，其間緋聞男友汪小菲更不斷「現身」打賞給Jacquelin，未知是否知道她最近損失慘重，故送禮𠱁她開心。

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汪小菲花逾萬元打賞

日前Jacquelin在社交網上載直播並寫上「很久沒有出現的…嘉年華」，汪小菲則送上虛擬打賞禮物，以一個「嘉年華」就要3,000人民幣推算，只見她至少5次獲贈，還未計算其他打賞，折合港幣已過萬元，難怪令Jacquelin非常開心，不但不停狂派心心，又賣口乖大讚汪總厲害。

隨後，Jacquelin又叫汪小菲到杭州找她，又稱自己也可以到對方的餐廳作支持，其後還貼心地叫汪小菲先睡，並指自己還在開直播，現在不能睡，對話相當暧昧。

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二人傳出緋聞

早前Jacquelin被拍到與汪小菲在香港見面並傳出緋聞，當時她指因大家也有做直播，都是傾談有關直播的事宜，又坦言對汪小菲印象不俗，大讚他是做實事的人，並透露有與他交換電話號碼。
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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