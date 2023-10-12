【家居意外】Lucy施「鐵頭功」撞凹實木櫃　媽媽笑到震：出年東華一定預埋你

小朋友跌跌撞撞少不免， 育有兩女李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)，其5歲大女元元(Lucy)，日前在家施展「鐵頭工」，將家中實木櫃邊撞凹，額頭即時腫起兼現血痕，媽媽更笑言：「出年東華表演一定要預埋你，衝力射頭，貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。」有網民見狀憂心，建議媽媽帶Lucy到醫院檢查。

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李璨琛和太太Sophia育有兩名愛女，長女李元元憑藉古靈精怪表情，以及可愛外形，深受網民歡迎。Sophia近日在社交媒體IG分享女兒Lucy意外，發布一系列Lucy受傷的圖片，並發文稱：

小犬八號風球當中，李元元喺屋企上演一幕衝力射頭，成個人飛彈埋個名貴實木餐邊櫃，頭殼經過測試夠堅硬竟然俾佢撞凹咗個櫃。

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Lucy媽表示：「我老公同我講佢撞凹咗個櫃，我當佢講笑，然後佢好認真咁同我講佢認真。I was like」。她形容，當時尚未觀看Lucy傷勢但實在忍不住「笑到震住」出廳看個究竟，還感覺到老公好似係有一刻嬲「我仲喺度笑」。她明言，雖然知道不應該笑，「但心裏不停諗我個女個頭真係有咁硬竟然可以撞凹個櫃，個鐵頭冇爆其實真係好好彩」，她直言：「李元元出年東華表演一定要預埋你。」更Hashtag#衝力射頭 #貼塊膠布佢即刻覺得自己係冇事嘅。

由相片可見，Lucy額頭明顯腫起，兼有一條長長血痕，木櫃邊明顯凹陷。李璨琛為Lucy冰敷傷口，Lucy則開心玩電話，事後Lucy貼了張公主膠布對著鏡頭顯露笑容。

不少網民見狀紛紛送上關心，有網民提議Lucy到醫院檢查，「唔係講笑，撞到幾傷吓，撞到表面額頭其實入面係蝶骨，會影響計數能力、視力。lulu隻左眼已有變化，兩眼球不平衡，你要小心留意之後康後情況有否好轉。希望lulu 快啲康復。」

Lucy媽事後再出限時Story，稱「大家唔使太擔心同緊張，今日已經係事發第四日，佢冇鬥雞佢冇嘔佢冇瀨屎，突然諗起其實我細個成日都仆親仆到起晒樓，唔知係細個肥得滯論盡定點，跌得多，直頭唔喊就起返身，我老母就好施施然咁話吓又跌親呀？然後好若無其事咁叫家姐烚隻蛋畀我自己碌雞蛋。係我自己幫我自己碌雞蛋，依家諗返都覺得自己幾型幾硬淨，講咁多嘢其實係想讚自己。」

兒科醫生︰敷牛油屬自然療法

牛油是否真的能消腫散瘀？兒科專科醫生羅婉琪接受TOPick訪問時表示，西方國家的確有牛油消腫之說，推斷的原理是磷脂是血管細胞的重要成分，血管撞破會積聚瘀血，因而藉助含有豐富磷質的牛油來幫助收復血管，可惜現時未有文獻支持。牛油一般都常備於西方家庭的雪櫃裡，冰冰涼涼的又不刺激皮膚，也不失為一種民間方便用來冷敷的東西。

撞傷後處理方法

羅醫生分享撞傷後的處理方法，如屬輕微撞傷應第一時間冷敷。她建議可將冰放入膠袋內，再用乾毛巾包裹冰袋，在傷患處敷15至20分鐘，留意時間不能過久，以免凍傷皮膚。若家中沒冰袋，羅醫生指雪櫃內的汽水、蔬菜、水果等都可以取代，或直接用乾淨的食水弄濕毛巾來冷敷，毛巾變暖再換水。羅醫生提醒切忌用手捽患處，令瘀傷加劇。

熱雞蛋有助散瘀？

有家長會為小朋友「碌雞蛋」去瘀，羅醫生認為此方法可行，但提醒家長撞傷首兩天應先冷敷止血，之後才用熱敷加速血液循環散瘀。雞蛋切忌太熱以致燙傷，「暖」敷就可以了。此外，羅醫生補充，去瘀膏也有助去瘀，但如表面有傷口就需要小心處理。

中醫：撞傷即日用冷敷

註冊中醫師馬琦傑早前接受訪問時指出，小朋友撞傷後，皮膚下的微絲血管爆裂。冷敷能使血管收縮，有助減輕痛楚、止血及消腫。撞傷後首2至3小時，可用冰敷10分鐘，冰和水的比例是1︰1，用毛巾包住輕按撞瘀的地方。他提醒家長別一開始就用力搓揉撞傷處，這樣會讓血管不容易凝血，反而造成血腫情形更厲害。

撞傷第2至5日用熱敷

而在撞傷後2至5日內，血液會滲到皮膚底層，形成積血瘀傷，瘀痕會呈現紫藍色，周邊出現微黃。此時開始用熱敷，促進局部血液循環及血塊吸收，約一星期後便會完全消退。熱敷可用雞蛋煮熟，用毛巾包好，慢慢輕按5至10分鐘，1日2至3次，有助提升血液循環。

家長要注意，若小朋友撞傷後出現昏倒、持續嘔吐、走路不穩、意識不清等情況，一定要從速求醫。家長亦要留意孩子有否骨折問題，骨折的徵狀都包括腫痛，還有彎曲情況，不願移動等。如有疑問，請帶小朋友到醫院檢查。

跌打酒藥油不適合幼兒薄弱皮膚使用，一般撞瘀可以用純當歸油按摩一下，而當歸有瘀痛及活血作用 。

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責任編輯︰王明芳