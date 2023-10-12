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【四大才子】82歲蔡瀾最新近況曝光　面容憔悴仍以輪椅代步

娛樂 12:39 2023/10/12

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蔡瀾最新近況曝光！

82歲「四大才子」之一的蔡瀾在今年3月突然宣布因抱恙暫停更新社交網，在4月時他自揭因摔跤，把股頸骨摔碎，隨後已由醫生更換金屬骨，不過他又稱此病「手尾很長」，故心情不佳，亦不想做任何事，日記亦將停止更新。

在今年9月，蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，並在座談會上交代自己跌倒的經過，當時的他已穿厚外套、戴頸巾。 

近日，有網民在大馬野生捕獲蔡瀾，更同時透露其現時的情況！

【四大才子】82歲蔡瀾受傷後首現身公開活動　透露為救太太致跌倒

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蔡瀾最新近況曝光

兩名網民在大馬某餐廳遇上蔡瀾，合照過後就上載至小紅書，並分享道：「寫道：「蔡瀾先生很和藹，人也好～合照也非常大方的OK。」

從相中所見，蔡瀾現時仍以輪椅代步，而且雙眼無神、背與頸均向前傾，身體狀況令人憂心。

網民還透露了蔡瀾的身體狀況，「經紀人說他跌倒身體還沒完全回復，還特地交代我們不要動到他～（我感覺他的身體狀態很差，好像全身很痛的感覺）。」

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蔡瀾曾透露受傷經過

蔡瀾早前提到自己因救太太張瓊文而受傷，他說：「呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗嘞，我就骨頭斷晒，嗰段時間好慘，痛苦。」

他續說：「後來我記得倪匡先生一句話：『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，一粒唔夠食兩粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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