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【沖涼注意】醫生揭3部位沖涼常忽略　染超級惡菌機會增嚴重恐致敗血症

保健美顏 16:35 2023/10/12

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醫生揭3部位沖涼常被忽略，染超級細菌機會增嚴重恐致敗血症。

沖涼記得要沖得其所，否則很易感染惡菌！美國有皮膚科醫生便指身體有3大位置，包括耳後、肚臍及指甲縫，長期受人忽視，但卻絕對需要頻繁及徹底地清潔，否則污垢日積月累，便會大大增加染上抗藥性超強的細菌。

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《紐約郵報》報道，美國著名皮膚科醫生Lindsey Zubritsky日前在TikTok分享，在沖涼時絕對要頻繁清潔的3個部位，第一為「耳後」。她指頭皮屑、皮脂和其他頭部污垢都經常積在耳後，建議當手指放在耳仔後面位置時，若聞到有異味或感覺有異物，就應多洗幾次。

第二位置是肚臍，Lindsey指出若清潔得不夠徹底，肚臍裡面會很易堆積汗水和污垢，長久下去，污垢有機會變臍石，也稱為肚臍石，這種黑褐色硬物可發出強烈惡臭。最後是指甲縫，Lindsey建議在沖涼時，真的需要用刷子刷到指甲入面，以清除污垢等堆積物。

Lindsey強調，以上3個部位若沒有清潔恰當，有可能會染上對抗生素呈耐藥性的「金黃葡萄球菌」（MRSA），其症狀包括腫脹、發熱、發紅和疼痛，據美國疾病管制與預防中心，若未治療MRSA，嚴重有可能引發敗血症，危及性命。

根據衛生署資料，耐藥性金黃葡萄球菌一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

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責任編輯：羅嘉欣

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