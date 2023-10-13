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【因為愛情】高中起相戀11年婚宴新娘著校服完婚　新郎瞬間淚崩：是十一年前的那個女孩

17:16 2023/10/13

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婚姻是兩個靈魂的締結，俗世的儀式並不是最重要。內地一對新人近日舉辦婚禮，新娘反傳統地穿上非婚紗的裝束迎見她的男主角，最後兩人相擁而哭，場面令人淚崩，不少人網友感觸地說，「又相信愛情了。」

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綜合內地媒體報導，婚禮在本月6日在安徽省亳州市舉辦，新娘及新郎在讀高一時便開始相戀，一起走過了11個年頭。

晚宴當晚，在新娘步入晚宴大堂的一個環節，傳統做法應該是穿著白色婚紗裙，然後隨著音樂緩緩地走到台中央的新郎處。但是，這次女主角做了一個創新的舉動，便是穿了一件藍白色的學校風褸、牛仔褲、紮上一條長馬尾，然後步履輕鬆地踏上台、輕拍新郎的背部。

從當晚拍攝的影片可見，當下新郎轉過頭來感到十分驚訝，但隨即便彎下身並掩面痛哭，這時新娘也忍不住與之相擁共哭。沒有華麗的禮服，卻有兩顆真摰的靈魂結合一起，場面令人十分動容。

其實，新郎與新郎多年的愛情之路遇上不少崎嶇和動盪，兩人曾一起考到上海的學校讀書，也曾經歷過異國戀、異地戀。所以，當下見到新娘時，新郎的情緒便控制不住了，

熟悉的像剛談戀愛時推了一下我的後背，我期待的是first look（指新郎第一次真正看到穿婚紗的新娘）的婚紗，沒想到等來的，卻是十一年前的那個女孩，慶幸我終於來了，感謝終於是我們來了。

大量網友看罷後，除了表示「喊埋一份」，也紛紛感到羨慕，「西裝革履事業有成的時候，一回頭還是學生時代最喜歡的她在身邊（哭）」、「天，新郎轉過來瞬間淚崩，我也哭了」、「那個16歲說要娶我的少年，請你回頭，我來赴約了。」

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責任編輯︰陳珈希

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