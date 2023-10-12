【食用安全】日本食品標籤隱藏產地密碼？　網傳字母「K」=福島產浸大解構真相

▲ 網傳日本食品標籤隱藏產地密碼，聲稱字母「K」代表福島產，浸大團隊解構真相。

日本政府排放福島核廢水惹來極大爭議，亦引起大眾對食品安全的擔憂。最近網上流傳一則訊息，聲稱日本食品包裝上的英文代號，可用作分辨生產地，例如「K」代表福島產。不過，到底有關說法是否屬實？浸會大學事實查核團隊日前就發文揭開真相，並解構代號背後隱藏的密碼。

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近日網上流傳一則訊息，稱可以透過日本食品包裝上有效日期前的英文代號分辨產地，又指代號是供海外日本公民辨識之用，內容提到：

日本輸出的食品，有些雖然產地註明東京都，但在有效日期前面卻標示「(K)-福島，(OI)-櫪木」，作用是給海外日本公民辨識，不可食用。

該則訊息又列出多個英文代號背後的意思：

(K)=福島產

(Oi)=櫪木產

(F)=福岡產

(Z)=千葉產

(A)=群馬產

(W)=奈良產

(T)=茨城

▲ 網傳訊息。（圖源：浸會大學事實查核團隊）

浸大團隊解構代號真相

有關網傳訊息引來不少人質疑是否屬實，浸會大學事實查核團隊上周四（5日）在官網上發文拆解真相。團隊瀏覽日本消費者廳的官方網站，根據2016年發布的《新的製造所固有記號制度的概要》，如同一產品在兩個或兩個以上的生產地點生產，應向日本消費者廳申報製造商的地址、名稱或「製造所固有記號」等詳細資料。

新版「製造所固有記號」由阿拉伯數字、英文字母、日語平假名或片假名組成，字符數在10個以下，前綴會有加號（+）標註。換言之，網上流傳訊息中的所謂英文代號，其實為「製造所固有記號」。而不同公司可使用同一代號代表不同的食品產地，並沒有統一標準的規律可遵循。

團隊查詢日本食品公司「日清食品」、「朝日啤酒」和「三得利」各自申報的資料，發現3間公司包裝上代號為「A」的食品均在不同的地方生產，分別為茨城縣、神奈川縣和大阪府，這與網上流傳「A」代表群馬產的說法不相符。

團隊亦到訪超級市場，檢視在本港售賣的日本食品包裝上的標籤。當中由「株式会社湖池屋」生產的食品，「製造所固有記號」標示為「K」。經團隊核實後，發現該食品於京都生產，因此證明網上流傳「K」代表福島產的講法並不正確，亦不能透過英文代號辨別日本食品產地。

▲ 圖中產品實爲產自京都。（圖源：浸會大學事實查核團隊）

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責任編輯：羅嘉欣