【減肥大作戰】217磅妙齡女肥胖似大媽　不節食5個月激減85磅曬出纖腰長腿超自信

▲ 217磅妙齡女肥胖似大媽，不節食5個月激減85磅！曬出纖腰長腿超自信。

超勵志！一名20多歲妙齡女子天生體型肥胖，體重達217磅，虎背熊腰臃腫似中年大媽，令她非常自卑。為逆襲人生，她下決心減肥，最後在5個月内成功減走85磅，改頭換面的自信樣貌令人震驚。

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網名「喵辣」的少女在社交平台小紅書分享減肥經驗。她身高1.72米，但因由細肥到大，原本優越的身高卻放大了她虎背熊腰、臃腫的體型，體重最巔峰時達217.8磅。「喵辣」坦言非常討厭肥胖的自己：

羨慕從小就瘦的女孩子，我覺得自己很差勁，我從沒想過能有一天這麼討厭自己……內心80%都被自卑佔據，沒有一天不想減肥。

為快速減肥，「喵辣」曾試過斷食32天，期間只吃水果、飲葡萄糖。雖然成功減去44磅，但結果導致她內分泌失調，患多囊性卵巢症，滿面暗瘡，更試過因低血糖暈在路上。此外，她還經歷過暴食，再催吐減肥，多年來陷於惡性循環。最終「喵辣」在2022年下定決心要用健康、持久的方法變瘦：

我只會埋怨自己胖，從沒感覺自己醜 ，所以我下定決心好好自救。

不節食5個月激減85磅

「喵辣」分享自己在開始減肥的前60日，透過「無運動、純改善飲食」的方法，成功瘦下30磅。她首先分享要依照個人基礎代謝，選擇適合自己的一日三餐。計算基礎代謝公式為：

655+【9.6x體重(kg)】+【1.8x身高(cm)】- (4.7x年齡)

計算好基礎代謝後，就需要飲食秘訣配合。「喵辣」表示，首要做到早睡早起，早餐前先空腹飲一杯暖水或蘋果醋，怕酸可以加蜂蜜，作用提高代謝、改善便秘。一日三餐飲食遵循以下5大重點：

早餐：以清淡飲食、控量為主，不吃油膩食物或粥類，避免升糖太快。

午餐前半小時可以多飲水或黑咖啡或蘋果醋，抑制食慾，防止暴飲暴食。

午餐：奉行少油少鹽原則，一定要吃飽，否則到下午容易「口痕」，亂吃零食。

晚餐：要少吃但不能不吃；盡量下午5點前吃完，份量要控制在午餐量的1/2。

另外注意，每餐都要有肉、蔬菜和主食，吃7至8分飽；睡前4小時空腹。

食物選擇方面，「喵辣」强調首要每日飲水量應達2000至3000ml、每餐必須有蛋白質、完全戒掉甜食。某些蔬菜如蕃薯、薯仔、淮山、南瓜，可當作主食攝取。玉米筍、甘筍、青椒、四季豆等，屬於高碳水化合物的蔬菜，要注意限量。至於很多人習慣減肥時只吃水煮餐，「喵辣」反指要盡量避免水煮蔬菜。烹調時可以優先選擇以蒸、燉、快炒等方式控製油鹽攝取，其中以「蒸」最優先、炒菜則盡量急火快炒，儘早出鍋；每道菜的油用量控制在3至5克。如果是外食，會將菜過水2次再吃。

不節食健康食譜參考：

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養成以上第一階段的健康飲食規律後，就需要再添加運動，加速燃脂和度過「減脂平台期」。「喵辣」用時5個月，體重直線下降。她保持第一階段飲食習慣，同時進行嚴格45日運動，體重由187磅跌至165磅；平台期時，堅持時長3小時的運動，令體重由165磅再跌至143磅；再加碼30日塑形運動，最終體重減至132磅，並維持至今1年仍未反彈。而運動選擇有氧及無氧運動結合，包括卷腹、臀橋、側臥抬腿、爬樓梯、跳繩等。

變身美少女超自信

「喵辣」坦言，自己在肥胖時期每日活在自卑和焦慮中，害怕影相，穿衣不自由，更遭受來自異性的惡意攻擊。但成功減肥後，五官明顯改變，「面細眼大」非常上鏡，穿任何衣服都很適合，走在路上可以自信地昂首挺胸，不需要再羡慕別人的瘦。她鼓勵所有減肥戰友：

減肥是只要你肯堅持，一定會有回報的！

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責任編輯：羅嘉欣