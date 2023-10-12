【親子好去處】10月東區消防安全嘉年華 救援隊示範+歌星表演+攤位遊戲

又有機會親身體驗消防員的工作，大受歡迎的東區消防安全嘉年華再度回歸，10月底將在西灣河愛秩序灣公園舉行，當日有有各項救援示範、滅火輪及消防車展覽，亦有攤位遊戲等活動，是次活動免費入場，毋須經APP抽飛即可參與。

香港消防處舉辦的東區消防安全嘉年華，將於10月29日於西灣河愛秩序灣公園舉行，當日有各項救援示範，包括心肺復甦示範、災難應變救援隊及搜救犬示範、攀山及公路拯救等、同場有滅火輪同消防車展覽，更有中式步操儀仗隊、歌星表演及攤位遊戲，贏取豐富禮品。今次「東區消防安全嘉年華」「唔駛攞飛」免費入場，不失為周末親子好去處之選！

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東區消防安全嘉年華

日期：10月29日（星期日）

時間：下午2時至下午6時

地點： 西灣河愛秩序灣公園

門票：免費入場

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責任編輯︰王明芳