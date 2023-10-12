【心臟健康】婦人1個壞習慣致心血管堵塞逾九成　醫生嘆：隨時猝死

▲ 台灣一名60歲婦人膽固醇過高卻不時忘記服藥，結果導致2條心血管堵塞超過九成。

身體有不適切記按時服藥！台灣有醫生分享病例，指一名60歲婦人胸悶胸痛，且痛感延伸到肩膀及後背，就醫進行心電圖及胸部X光，結果發現為急性心肌梗塞，心臟甚至已有2條血管狹窄超過90%。追查原因才知曉她膽固醇過高，需服藥控制病情，但有時卻會「忘記吃藥」，結果導致心血管堵塞。

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台灣新光醫院心臟內科醫生陳冠任在個人Facebook專頁發文分享病例，表示某天一名婦人在門診快結束時趕來求診，並主訴近日經常感到胸悶及胸痛，痛感甚至會延伸到肩膀逾後背。她當天上午曾到診所求治，診所醫生就建議她到大醫院進行徹底檢查。

陳冠任問診時，好奇詢問婦人是否患有任何慢性病，對方就透露自己3個月前抽血被發現膽固醇過高，目前雖有服藥控制，然而「有時候會忘記吃」。陳冠任聽罷翻看婦人的雲端病歷，驚見當時的壞膽固醇（LDL）檢驗結果竟高達236mg/dL，遠超正常數值，隨即緊急安排她進行心電圖及胸部X光。

「不做不知道，一做嚇一跳」，婦人的心電圖呈現急性心肌梗塞，需要馬上做緊急心導管手術，陳冠任著她聯絡子女前來醫院，並警告她心臟血管塞住若不趕快打通將有生命危險。完成手術後，他發現婦人有2條血管狹窄超過90%以上，感嘆若不處理問題「隨時都有猝死的可能」。所幸手術順利，目前血管皆已通暢，婦人的症狀亦已大為改善。

陳冠任在文末期盼患者未來能乖乖控制「高到爆表」的壞膽固醇，否則根源問題未除，血管病變仍會反覆發生，直言「不是每次發生，都能像這次這麼幸運救得回來。」

根據衞生署資料，本港約五成年齡介乎15至84歲的人士屬於超重或肥胖，並有約86.3%市民未能達到世界衞生組織（世衞）膳食鹽攝入量的標準，超出每日攝取少於五克的建議。在15至84歲的人口當中，高膽固醇血症患病率為49.5%；而患上高血壓、糖尿病和高膽固醇血症其中一種或以上的比率則為59.2%。

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責任編輯：羅嘉欣