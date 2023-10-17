【校長專訪】啟思斥巨資首辦第四語教學　唱童謠玩遊戲輕鬆學日法西班牙文

▲ 啟思投放大量資源首辦第四語教學。

幼兒除學習兩文三語，放眼國際，認識外國語言亦不可或缺。啟思幼稚園幼兒園（下稱啟思）在本學年投放大量資源打造全新的國際語境，9間分校在兩文三語以外，新增第4語言，讓幼兒從3歲起學習日語、法語或西班牙語，從小體驗學外語樂趣，接觸不同國家文化。

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2至6歲是幼兒學習語言的黃金期，兩文三語固然是基本，啟思在本學年新增第四語言，讓學生建立良好的語言基礎同時，提升個人競爭力。啟思教務主管馮慧敏博士表示，屯門、愛琴、杏花邨及深灣軒分校新增日語課程；馬灣、青衣分校是法語課程；帝堡城及匯景分校則是西班牙語，而九龍塘正校就會同時進行法語及西班牙語課程。

今年初校方讓家長自行投票，選出希望每間分校教授的外語，目的是讓學生視野更廣闊，放眼世界，認識多元化的國際文化。

她表示，啟思是坊間少數擁有第四語言學習的學校，過程中不會催谷，反而是透過遊戲、故事、童謠、工作紙，甚是增購相關語言的國家服飾等輕鬆方式教導，學生不需要在聽、講、讀、寫樣樣皆精，希望開闊他們的眼界，種下外語學習種子。

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啟思斥巨資打造國際語境

經過一個月學習新語言，不少學生都表現得興奮投入，「有家長反映，子女回家後都急不及待分享學習新語言的經過，他們未必能精準地說出學習內容，但令老師感高興的是，課程成功引起了他們的學習動機和興趣」。她說，有學生非常喜歡音樂，只是學習了數堂的時間，就能哼出一首法語童謠。

學校在籌備落實第四語教學花上不少功夫，啟思校務主管歐鳳珊校長透露，校方在本學年額外撥出大量資源配合，包括增聘相關語文資格老師、購買新教具、教材、特色故事書，

最困難是搵人，他們需要以相關語言為母語或通過語言考試，同時擁有幼兒教育證書資格、教學方式和理念等符合校方要求，最後花了5個月時間才聘請約6位老師在各分校輪流授課。

每天30分鐘輕鬆學英文

啟思除大力發展第四語言，在原有的語文課程亦不遺餘力，現時每間分校視乎學生人數按比例安排，約有3至6名外籍英語教師，由幼兒小組班至高班，10至15名學生為一組，每天均有30分鐘英語活動時間。身兼分校校長的馮博士認為，學生從遊戲、藝術活動、自然探索、故事的教學當中，運用自然生活情境融入英語學習，「教導他們放膽與同學以英語溝通，養成說英文的習慣是非常重要」。

在本學年新增法語課程的啟思幼稚園（馬灣分校），校長兒島智華表示，「學生對新語言都表現十分活躍，爭相舉手玩遊戲答問題」。同時，校方本學年新增抱石牆運動設施，

抱石牆一直在校內閒置，上學年著手找專業人士檢查安全及添置安全軟墊，花費約5位數字。

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她希望讓學生鍛鍊大肌肉之餘，透過爬上石牆的過程，思考用什麼方法落地解決問題。她續說，校方亦將舉辦「衝出校園」活動，邀請消防員到校分享，及在學校門前停泊消防車，讓學生透過不同的社區學習活動，增進他們對社區環境的認識，豐富他們的生活經驗，提升對社區的歸屬感，給他們一個親身體驗的學習機會。

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記者：李盛芝