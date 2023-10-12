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【男拔生獲救】同學得悉獲救消息感興奮　冀曾憲哲早日康復回校一同上課

社會 12:02 2023/10/12

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男拔同學得悉Matthew獲救消息感高興，冀對方早日康復回校一同上課。（網上圖片）

男拔生曾憲哲失蹤一周後，昨午（11日）被尋回，當時無穿衣物，距離主路徑約百米。他仍在東區醫院接受治療，情況穩定。

有傳媒今早到拔萃男書院外守候，追訪學生。同學稱不少校友都有轉發尋人訊息，得知同學獲救時都十分開心：

全班都跳了起來，找到他的時候，真的很幸運這件事

希望佢唔好咁大壓力，快啲返嚟學校一齊讀書

與曾憲哲同級的梁同學，對Matthew清醒獲救感高興，認為現時應給予事主及家人空間、時間處理，並希望Matthew早日康復：

很多人網上都有發文，在Facebook、IG上都有，全部人都很開心，好開心可以搵返佢，這段時間留給他的家人吧。

校長鄭基恩在曾憲哲獲救後向家長發信，指老師、駐校社工及心理學家將會為有需要的學生及家長提供協助，提醒家長留意子女情緒，給予他們表達的空間。

他又稱曾憲哲一家需要時間處理事件，學生、家長應該避免在公開平台發表揣測言論或評論事件，為他們帶來壓力。校長最後亦感謝一眾救援人員。

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