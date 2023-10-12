【好爸爸】耐心十足教女兒做功課獲讚 好爸爸：自己越暴躁女兒學習越差

▲ 爸爸耐心十足教導女兒做功課。

父母教子女做功課，子女若游魂聽不入耳，的確相當勞氣。内地一名爸爸輔導女兒做功課，雖然多次講解後女兒仍表示不理解，他保持耐性耐心教導，更鼓勵女兒「我覺得你很聰明，可能是我沒講好，我再給你講一次。」爸爸的做法令不少網民大為讚賞，直指做法非常值得學習。

該名廣東爸爸教女兒做功課的短片，被妻子拍下來放上社交平台，吸引不少家長收看。從視頻中可見，爸爸在書桌輔導女兒做功課講解題目，他為女兒講解題目講解了很多遍，女兒還是表示不理解，不懂得解題。爸爸沒有發脾氣，反而耐心地鼓勵女兒，語氣極度溫柔，

我覺得你很聰明，可能是我沒講好，我再給你講一次。

女兒雖然理解的慢，但學得很認真。父女倆做功課如此和諧的畫面，讓不少網民留言指非常羨慕。

不過，爸爸接受網民提問的時候直言，其實自己起初輔導女兒做功課的時候，並不是耐心十足。他解釋題目時，也會對女兒大吼大叫、催促女兒做功課做快點，場面也是雞飛狗跳。他後來發現，自己越是暴躁，越催孩子，女兒的學習效率越差，最重要的是，女兒甚至開始疏遠他，他開始反思自己，有意識地改變自己。

輔導作業不再動不動就吼孩子，孩子不會，就耐著性子慢慢教。

經過一年的改變後，爸爸表示，當初直言「不喜歡爸爸輔導」的女兒，現在很喜歡和他學習，令他感到很欣慰。

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責任編輯：王明芳