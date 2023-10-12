【好去處】5位港青藝術家發功試闖PMQ　集藝術與精品融入生活日常

▲ 《藝術廠進里》由即日至10月29日期間，進駐PMQ元創方，展示5位參展藝術家的作品，包括插畫、版畫、油畫和唐卡等，包括雷焯諾（Charlotte）、李嘉輝（Ziggy）、禤紀君（OO Huen) 、李柏萱（Pak Huen）和霍慧中（Chantal）。（圖片:大會提供）

為慶祝15週年，賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉辦一系列活動，讓公眾藉此更深入了解和體驗藝術的魅力。

這次JCCAC邀來五位駐村藝術家，闖進PMQ元創方大放異彩，建構集藝術與精品於一身的小小街道，將藝術融入日常。

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《藝術廠進里》由即日至10月29日期間，進駐PMQ元創方，展示5位參展藝術家的作品，包括插畫、版畫、油畫和唐卡等。

除一窺藝術家筆下的世界，亦可參與不同的工作坊，發掘自身的藝術潛能。不妨拜訪展覽限定的精品店，或能就此邂逅心頭好。

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5位JCCAC藝術家各自發揮不同的風格，展出他們的作品，包括霍慧中、雷焯諾、李柏萱、禤紀君和李嘉輝。雷焯諾（Charlotte） 以插畫紀錄地下鐵遇見的香港人睡眠百態；李嘉輝（Ziggy）以右腦為題，展示異想天開的創作世界；禤紀君（OO Huen) 以筆觸訴說城市日常；李柏萱（Pak Huen）借水果喻聚散離合，以版畫刻畫一個個細碎故事；以及霍慧中（Chantal）筆下如夢似幻的靈魂體驗。

《藝術廠進里》— 香港年青藝術家系列

日期：由即日起至10月29日

時間：11am – 7pm

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座S309-S314室

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展覽商品售賣地點： S312室

日期：14, 15, 21, 22, 28, 29 / 10 / 2023 (逢周六日)

時間：11am – 7pm

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座 S312室

記者：黃鑑江