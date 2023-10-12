【香港小姐】劉倩婷獲選十大傑青　由選美冠軍到投身慈善事業：我相信命運

「2023年十大傑出青年選舉」（傑青）在昨日（10月11日） 公布獲選名單，本年度評審選出6位得獎者，共包括4男2女，他們來自不同界別，其中一位為港姐冠軍﹑曾擔任慧妍雅集會長4年的李丞責太太劉倩婷（Sandy），獲選為十大傑青之一，她也是繼1975年港姐冠軍張瑪莉後，第二位獲選傑青的港姐。

現年37歲的劉倩婷在2009年參加香港小姐競選奪冠軍，畢業於英國倫敦大學學院經濟系，並曾任職投資銀行高盛當證券分析員，當年參選不是想入娛圈而因為繼父患病，為圓其心願而參加港姐。

【香港小姐】劉倩婷因選美跟李丞責結緣 學霸港姐盼女兒有開心童年

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人生有不同選擇

她曾接受TOPick專訪表示自小愛扮靚，一如很多小孩孩也曾閃過參選香港小姐的念頭，但長大了已忘記得一乾二淨，直至因為繼父患癌，知悉的時候已是第四期：「他一個月就走了，曾經提過想我參加香港小姐，因此我就圓他的心願。」

縱使當選後人生路因此而完全改變，但今天回看，劉倩婷絕對無後悔：「人生是有不同的選擇，我相信命運。我因為參選港姐而認識了丞責，還有可愛的女兒，並找到人生的使命。當年在高盛工作是對投資有興趣，但我的使命不是這樣。」

▲ 劉倩婷與丈夫李丞責。

帶出正能量

慈善，也許是她人生使命。劉倩婷在2016年至2018年、2021年至2023年期間，曾任慧姸雅集的執行委員會會長。

慧妍雅集每年都會舉行慈善舞會及派發月餅，但劉倩婷在任時，就策劃了3項不同的活動：「我搞了一個為長者抑鬱情緒的一連串活動，期間聯同心理輔導員、藝術治療師等到長者中心探訪，幫助了過千名長者，最後還有一個慈善演唱會─《一諾成真慈善金曲匯》。」

她續指：「因為我眼見長者的家人移民、又或者工作繁忙，令長者出現抑鬱情緒。我自己怕老了也無人理、感到寂寞，所以希望帶些正能量給他們。」

營運慈善組織不簡單

此外，她在任期間，慧妍雅集也舉辦羽毛球及乒乓球比賽，當中包括了東華三院、保良局總理、醫生、學生、老師等等，共600人參與。

她表示：「《慧妍東保盃慈善羽毛球大賽》是去年的事，很proud of我做會長那幾年，能夠將行政費用減至單位數字，節省成本之餘，又可以幫到更多人，得到最大的效益。」

劉倩婷說她加入慧妍雅集已有10年，在任會長期間，幫助了70萬人，等於十分一的香港人口：「能夠集合眾人的力量做了這成績，實在很難得。很多謝慧妍雅集讓我知道，原來我可以做到甚麼，因為營運一個慈善組織一點也不簡單。」

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繼續投身慈善工作

卸任慧妍雅集會長後，劉倩婷繼續慈善工作，還創辦了兩個慈善組織：「小小漢語普及愛教育基金是2020年創立，透過導師及義工教幼稚園小朋友普通話及中華文化。」現時幼稚園的普通話課程只有約25分鐘，他們義教多半小時，而從內地來港的中學生，也會擔任小老師。「我們與6間學校合作，差不多有1,000名學生受惠。」

此外，基金亦與嶺南大學一同走入社區中心，由來自內地的大學生教小學、初中的少數族裔的學生普通話：「香港有幾十萬少數族裔，這些人更加需要學習普通話，而我們這個先導計劃的名字正是『普及漢文化童心創未來』。」

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