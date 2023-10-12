  • 28°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 13:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法勞工】涉以低成本招攬黑工　集團接多間餐廳外判清潔牟利涉款1,700萬元

社會 12:15 2023/10/12

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

入境處於10月10日至12日展開反黑工行動。

入境處於10月10日至12日展開反黑工行動。行動中拘捕5名非法勞工集團骨幹成員，年齡介乎25至64歲，並拘捕6男14女非法勞工，年齡介乎23至55歲，大部分為印尼藉，並拘捕8名聘用非法勞工人士，牽涉超過50間餐廳，涉款1,700萬元。

入境處高級入境事務主任蕭瑋宏指，入境處於年初處理一宗聘用非法勞工案件時，首次發現一個集團以清潔公司招攬非法勞工從事清潔工作，向多間餐廳提供外判清潔服務從中獲利。

經過深入調查後，入境處鎖定一個犯罪集團。集團以外判清潔合約，聯絡本港多間餐廳安排非法勞工承包提供洗碗及清潔服務。並與餐廳簽訂合約升清提供合法勞工洗碗及清潔，實質以低成本招攬非法勞工提供服務從中獲利，受聘非法勞工每日可支取300至500元薪酬。

集團分工仔細，主腦會操控戶口，將收益存入集團戶口後，再撥出款項至下線成員，以支付黑工薪酬，其他下線成員則到餐廳收取服務費及安排黑工分配工作。

調查相信，犯罪集團已營運半年，與餐廳簽訂合約由2萬至5萬元不等。涉案餐廳超過50間牽涉金額1,700萬元。

入境處於過去2日突擊搜查多個地點，包括4個住宅及12間餐廳，行動中拘捕5名骨幹成員，包括3名港人及2名內地人，年齡介乎25至64歲，包括集團主腦。行動中拘捕6男14女非法勞工，年齡介乎23至55歲，其中2人持行街紙，並拘捕8名聘用非法勞工僱主。

入境處檢獲大批證物，包括現金、銀行文件及帳單、多部手機及電腦、及外判合約等，以及3張偽造身份證及2張偽造身份證副本。調查仍進行，不排除會有更多人被捕。

入境處相信已瓦解一個非法勞工集團，指將繼續巡查，打擊非法勞工，以保障本地就業機會。入境處強調任何人違反逗留條例及非法於本地受聘即屬違法，一經定罪可被判罰款5萬元及監禁2年。協助教唆他人違反逗留條件同罪。

入境處又勸喻僱主切勿聘用非法勞工，並重申聘用非法勞工屬嚴重罪行，一經定罪由原本罰款35萬元及判監3年，大幅提高至罰款50萬元及監禁10年，已反映罪行嚴重性。而公司經理、秘書及合夥人亦可能需負上刑事責任。

高等法院曾判下指引，聘用非法勞工僱主，需被判即時入獄。入境處亦呼籲餐廳聘請外判員工時要小心謹慎，須小心查閱證件，如有懷疑可致電入境處熱線2824 1551查詢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【蔡天鳳案】涉案前夫一家等6人12月再訊　控方需時化驗150件證物
16:54 2023/10/11
【蔡天鳳案】涉案前夫一家等6人12月再訊　控方需時化驗150件證物
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
19:06 2023/10/11
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
【非法侵權】海關到深水埗及元朗打擊非法串流裝置　檢獲逾千部非法裝置6人被捕
22:29 2023/10/11
【非法侵權】海關到深水埗及元朗打擊非法串流裝置　檢獲逾千部非法裝置6人被捕
【珍惜生命】美孚新邨女子留書自縊尋短　胞姊上門揭發惜當場證不治
今日 09:13
【珍惜生命】美孚新邨女子留書自縊尋短　胞姊上門揭發惜當場證不治
【洗黑錢】海關追查販毒案揭另涉洗黑錢　兩男子被捕涉款4,800萬
今日 10:08
【洗黑錢】海關追查販毒案揭另涉洗黑錢　兩男子被捕涉款4,800萬

你可能感興趣

【蔡天鳳案】涉案前夫一家等6人12月再訊　控方需時化驗150件證物
16:54 2023/10/11
【蔡天鳳案】涉案前夫一家等6人12月再訊　控方需時化驗150件證物
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
19:06 2023/10/11
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
【非法侵權】海關到深水埗及元朗打擊非法串流裝置　檢獲逾千部非法裝置6人被捕
22:29 2023/10/11
【非法侵權】海關到深水埗及元朗打擊非法串流裝置　檢獲逾千部非法裝置6人被捕
罪案 黑工 罪行 印尼 入境處 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米