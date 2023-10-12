【非法勞工】涉以低成本招攬黑工　集團接多間餐廳外判清潔牟利涉款1,700萬元

▲ 入境處於10月10日至12日展開反黑工行動。

入境處於10月10日至12日展開反黑工行動。行動中拘捕5名非法勞工集團骨幹成員，年齡介乎25至64歲，並拘捕6男14女非法勞工，年齡介乎23至55歲，大部分為印尼藉，並拘捕8名聘用非法勞工人士，牽涉超過50間餐廳，涉款1,700萬元。

入境處高級入境事務主任蕭瑋宏指，入境處於年初處理一宗聘用非法勞工案件時，首次發現一個集團以清潔公司招攬非法勞工從事清潔工作，向多間餐廳提供外判清潔服務從中獲利。

經過深入調查後，入境處鎖定一個犯罪集團。集團以外判清潔合約，聯絡本港多間餐廳安排非法勞工承包提供洗碗及清潔服務。並與餐廳簽訂合約升清提供合法勞工洗碗及清潔，實質以低成本招攬非法勞工提供服務從中獲利，受聘非法勞工每日可支取300至500元薪酬。

集團分工仔細，主腦會操控戶口，將收益存入集團戶口後，再撥出款項至下線成員，以支付黑工薪酬，其他下線成員則到餐廳收取服務費及安排黑工分配工作。

調查相信，犯罪集團已營運半年，與餐廳簽訂合約由2萬至5萬元不等。涉案餐廳超過50間牽涉金額1,700萬元。

入境處於過去2日突擊搜查多個地點，包括4個住宅及12間餐廳，行動中拘捕5名骨幹成員，包括3名港人及2名內地人，年齡介乎25至64歲，包括集團主腦。行動中拘捕6男14女非法勞工，年齡介乎23至55歲，其中2人持行街紙，並拘捕8名聘用非法勞工僱主。

入境處檢獲大批證物，包括現金、銀行文件及帳單、多部手機及電腦、及外判合約等，以及3張偽造身份證及2張偽造身份證副本。調查仍進行，不排除會有更多人被捕。

入境處相信已瓦解一個非法勞工集團，指將繼續巡查，打擊非法勞工，以保障本地就業機會。入境處強調任何人違反逗留條例及非法於本地受聘即屬違法，一經定罪可被判罰款5萬元及監禁2年。協助教唆他人違反逗留條件同罪。

入境處又勸喻僱主切勿聘用非法勞工，並重申聘用非法勞工屬嚴重罪行，一經定罪由原本罰款35萬元及判監3年，大幅提高至罰款50萬元及監禁10年，已反映罪行嚴重性。而公司經理、秘書及合夥人亦可能需負上刑事責任。

高等法院曾判下指引，聘用非法勞工僱主，需被判即時入獄。入境處亦呼籲餐廳聘請外判員工時要小心謹慎，須小心查閱證件，如有懷疑可致電入境處熱線2824 1551查詢。

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記者：黃傑偉