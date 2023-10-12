【7.21事件】林卓廷等7人涉參與元朗暴動　法官押後至下周一處理影片爭議

▲ 其中一名被告鄺浩林（左一）。（梁錦麟攝）

2019年7.21元朗站發生襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6男參與暴動，案件原定今（12日）於區域法院開審，控方表示同意案情內尚餘少量議題需要確認，故需時處理。辯方則反對控方播放案發地點以外的影片。法官將案件押後至下周一（16日），屆時先處理控辯雙方爭議後才開審。

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）被控1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

控方於庭上表示，大部分同意案情均已處理，尚餘少量議題需要確認，申請押後至下周一（16日）作開案開審。控方又指，上訴庭案例提及法庭在審理案件時需考慮案件大環境，遂要求將兩段涉及當日上環、維園及元朗事件的片段呈堂。

辯方均反對影片呈堂，並表示當中未有關聯性。法官將案件押後至下周一（16日）處理爭議，其後案件再正式開審。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟