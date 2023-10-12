【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我

▲ 林母近日對裕美態度軟化！

「抽水王」林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件，女友裕美對他不離不棄，被封「最佳女朋友」的裕美今次攞晒分之餘，更成功得到林母的歡心！

【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人 對林作不離不棄伴渡低潮

裕美守得雲開

林作昨晚 (10月11日)於IG上載一張林母跟裕美於家裡閒談的照片，背向鏡頭的裕美耐心聽「未來奶奶」說話，林作寫道：「惡夢過了幾年後，再次發生了，老母同條女好傾過同我」

網民紛紛留言恭喜林作：「咁咪好囉，唔通你想家嘈屋閉咩」、「而家變let them talk」、「今次會開花結果」和「你應該開心，你媽媽承認美美做新抱」

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林母曾堅扔裕美入門

3年多前，林作跟裕美初相戀時，林母曾公開表示不滿意裕美，若兒子跟裕美生B，她隨時會斷絕母子關係，表現決絕。

林作曾表示媽媽跟裕美的關係處於冰點，對於媽媽未能接受裕美，林作笑言：「相信要等到南北韓危機化解的一天，她當裕美透明，或者中秋舉行飯局緩和一下氣氛。」

【JPEX風波】跟得女友裕美被指是滿分情人 對林作不離不棄伴渡低潮

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被封滿分女友

惟近日林母態度開始軟化，今年7月中，林作因視網膜脫落入院做緊急手術，當時，裕美在旁悉心照顧，又為林作洗頭，此舉成功打動了林母，故8月份林母搞70大壽時，林作攜裕美現身，裕美更隔空遷吻林母。

及至上月18日林作被捕，裕美對他不離不棄，既買飯探望且施計引開記者，十分體貼。對於網民認為男友「抵死」，裕美則為男友護航，讚他心地善良，不滿網民落井下石。

另外，裕美又陪林作出席記招，對於網民封為「最佳女朋友」，裕美對此回應：「我都係盡力而為，多謝大家！」而林作則說：「我表示同意。」他又指：「因為今次事件，女友同媽咪關係拉近咗好多，兩個經常通電。」，中秋夜，林作跟家人與裕美返深圳福田食飯團圓。

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