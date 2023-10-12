【美酒速報】崇光日本酒祭齊集人氣清酒　專業唎酒師及調酒師指定日子駐場【內附日期】

▲ 近年日本酒類愈來愈受港人歡迎。（iStock圖片）

崇光銅鑼灣店Freshmart由即日起至10月17日期間舉行「日本酒祭」，雲集日本全國各地精製清酒、生酒、燒酎、氈酒、威士忌以至果酒，更搜羅多款季節限定酒品，活動期間更設有一系列日本酒類體驗活動及購物禮遇。

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近年日本酒類愈來愈受港人歡迎，「日本酒祭」精選來自全國各地的美酒，當中多款秋季限定清酒更首次登場，例如石川縣加賀鳶吉祥純米大吟釀720ml、長野縣大信州花宙純米吟釀720ml、富山縣酒仙榮光純米大吟釀720ml，以及佐賀縣七田七割五分愛山純米冷卸酒720ml等，讓您有機會初嚐來自多個人氣清酒地區不同香氣和風味的優質清酒。

活動亦帶來不同種類的日本酒品，由生酒、燒酌，以至氈酒、威士忌及果酒，當中包括首次登場的褔井縣花垣純米60無濾過生原酒九頭龍 720ml，以及稻田本店麥燒酌720ml、季之尾綠茶Gin 700ml、嘉之助2022限量版日本單一麥芽威士忌700ml、梅乃宿細果粒鳳梨酒720ml等，一應俱全。

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為慶祝「日本酒祭」開幕，崇光Freshmart於10月14日3pm及10月15日4pm亦會有專業唎酒師及調酒師駐場，舉行「崇酒藏日本酒類工作坊」，為顧客帶來不同日本酒類體驗。

此外，推廣期間凡於Freshmart內單一購買日本酒類貨品滿淨值$500或以上，即可以優惠價$158換購清酒壺連兩個清酒蛇目杯，或$288換購丸乇高木陶器感温櫻花玻璃酒杯套裝。

記者：李越樺