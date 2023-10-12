  • 28°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美酒速報】崇光日本酒祭齊集人氣清酒　專業唎酒師及調酒師指定日子駐場【內附日期】

休閒消費 13:03 2023/10/12

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

近年日本酒類愈來愈受港人歡迎。（iStock圖片）

崇光銅鑼灣店Freshmart由即日起至10月17日期間舉行「日本酒祭」，雲集日本全國各地精製清酒、生酒、燒酎、氈酒、威士忌以至果酒，更搜羅多款季節限定酒品，活動期間更設有一系列日本酒類體驗活動及購物禮遇。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】仙樂都曾務農為生嗌辛苦　為一個理由甘願助夫打理農莊

近年日本酒類愈來愈受港人歡迎，「日本酒祭」精選來自全國各地的美酒，當中多款秋季限定清酒更首次登場，例如石川縣加賀鳶吉祥純米大吟釀720ml、長野縣大信州花宙純米吟釀720ml、富山縣酒仙榮光純米大吟釀720ml，以及佐賀縣七田七割五分愛山純米冷卸酒720ml等，讓您有機會初嚐來自多個人氣清酒地區不同香氣和風味的優質清酒。

活動亦帶來不同種類的日本酒品，由生酒、燒酌，以至氈酒、威士忌及果酒，當中包括首次登場的褔井縣花垣純米60無濾過生原酒九頭龍 720ml，以及稻田本店麥燒酌720ml、季之尾綠茶Gin 700ml、嘉之助2022限量版日本單一麥芽威士忌700ml、梅乃宿細果粒鳳梨酒720ml等，一應俱全。

點擊圖片放大
+3
+2

為慶祝「日本酒祭」開幕，崇光Freshmart於10月14日3pm及10月15日4pm亦會有專業唎酒師及調酒師駐場，舉行「崇酒藏日本酒類工作坊」，為顧客帶來不同日本酒類體驗。

此外，推廣期間凡於Freshmart內單一購買日本酒類貨品滿淨值$500或以上，即可以優惠價$158換購清酒壺連兩個清酒蛇目杯，或$288換購丸乇高木陶器感温櫻花玻璃酒杯套裝。

記者：李越樺

相關文章

【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
13:23 2023/10/11
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
【靚媽精明眼】一田購物優惠日eShop響頭炮　1折起掃筍貨逾1,500款至抵價發售
18:10 2023/10/11
【靚媽精明眼】一田購物優惠日eShop響頭炮　1折起掃筍貨逾1,500款至抵價發售
【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】
13:52 2023/10/11
【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】

你可能感興趣

【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
13:23 2023/10/11
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
【靚媽精明眼】一田購物優惠日eShop響頭炮　1折起掃筍貨逾1,500款至抵價發售
18:10 2023/10/11
【靚媽精明眼】一田購物優惠日eShop響頭炮　1折起掃筍貨逾1,500款至抵價發售
【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】
13:52 2023/10/11
【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】
著數優惠 威士忌 清酒 工作坊 銅鑼灣 日本

最高瀏覽

【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間12:05）
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米
【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米