【不正常愛情研究所】林映暉自揭怕著比堅尼出鏡原因　暉哥：好似同人哋唔同【多圖】

《不正常愛情研究所》由林映暉（暉哥）、麥惠琪（Susuca）同3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）主持，今晚（10月12日）播出一集研究題目為「失戀催眠Move On套餐？」。

節目請來「有故事的人」催眠師Catman現身說法，如何用催眠解除失戀的傷痛，亦可從潛意識層面，解決一些「你怕面對，但又不知點解」的問題，暉哥被委派接受挑戰！

【不正常愛情研究所】林映暉主持《自然系》人氣急升 暉哥Jojo兩大女神同場比舞【多圖】

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暉哥自揭怕著比堅尼出鏡原因

暉哥自爆一直抗拒著bikini出鏡︰「係好驚，第一次着時成個人震晒，係唔知點解。」

節目中Catman好快令暉哥接受催眠，她憶述第一次著bikini的經歷，原來被工人姐姐讚過「身材好」。

在Catman引導下暉哥喊住爆料︰「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」

最後謎底解開，暉哥抗拒bikini的原因，是擔心大家只關注自己的身材。事後暉哥講返催眠後的感覺，仿如穿過時光隧道回到童年，還被媽咪責備無做功課。

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Jojo+Karen受衝擊

謎底解開的同時，節目現場的Karen同Jojo似乎因為一句「其他人都唔係咁大」，受到極大衝擊，露出無奈的表情。

身材纖巧的Karen事後接受訪問時笑言︰「大家咁friend都唔覺侮辱嘅，不過因為佢冇心咁講，所以傷害+100，身材太好都真係會有煩惱？我真係唔明啊。人一世物一世，都有少少想體驗下做大波妹嘅感覺。」她直言目前無重一身輕，自然最美所以不會考慮隆胸。

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