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【生活智慧】澄清從未講過不用洗牛仔褲 Levi's CEO自揭牛仔褲放入雪櫃殺菌

16:44 2023/10/12

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Levi's CEO自揭牛仔褲放入雪櫃殺菌

Levi's 行政總裁伯格(Chip Bergh)早年曾公開表示不用洗牛仔褲，引起網民熱議。Chip Bergh最近接受傳媒訪問時澄清，自己從沒說過牛仔褲不用清洗，更分享自己有獨特的清洗牛仔褲方式。

Chip Bergh近日在消費者新聞與商業頻道的節目上澄清，從沒說過不要清洗牛仔褲，只是不要放入洗衣機清洗。他解釋，不要將牛仔褲放入洗衣機清洗，不但有利於環境，更能延長牛仔褲的壽命，更加耐穿。

牛仔褲產業消耗了大量的水，一半是用來種植棉花，另一半則是消費者把他們的牛仔褲丟進洗衣機。

他也分享自己清洗牛仔褲的獨特方法，如果牛仔褲濺到污跡，他不會放入洗衣機清洗，而是用手局部清洗污糟的地方。假如牛仔褲很污糟，確實需要徹底地清潔，他會直接穿上牛仔褲洗澡，一邊洗澡一邊使用肥皂清洗牛仔褲。

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至於長期未清潔令到細菌滋生，Chip Bergh建議每個月定期將牛仔褲放進雪櫃的冷凍格，殺死細菌及避免產生異味。

不過，德拉瓦大學微生物學家史蒂芬（Stephen Craig Cary）則指出，許多細菌都能在極低溫環境生存，而且在環境變暖時再重新繁殖，他建議要不就是把溫度提高至攝氏121度至少冷藏10分鐘，要不就是直接清洗乾净更加好。
 

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責任編輯：羅嘉欣

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