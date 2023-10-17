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【親子手作】6款低成本萬聖節DIY裝飾及糖果　增添節日氣氛創造親子美好回憶

育兒經 18:25 2023/10/17

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6款低成本萬聖節DIY裝飾及糖果。

萬聖節相信是小朋友十分期待的節日，因可以玩「Trick-or-treat」的遊戲而獲得大量的糖果，而家長們也可以在這個時候與孩子一起動手DIY一些萬聖節的裝飾、用品，增加不少親子的樂趣。以下有數款萬聖節的手工品推薦給大家，成本低外，步驟也簡單！

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1. 可愛紙南瓜

「南瓜」絕對是萬聖節的靈魂主角之一。準備條狀的橙色畫紙及少量的綠色紙條，然後用膠水把數條的橙色畫紙前後末端黏在一起，此時一個南瓜形狀已經出現了，再加上一條綠色紙條作為南瓜的椗，便已完成。多做幾個南瓜放在家中，一定能展現強烈的節日氣氛。

2. 蘋果版南瓜印章

平時默書、做功課表現好而獲得「印仔」獎勵，也夠孩子樂上半天。現在，只需準備一些蘋果及顏料水彩，便可以令孩子瘋狂體驗這個滿足感。首先把蘋果切半，然後沾上橙色的顏料，再把它蓋上白色的畫紙上，隨後可以拿上水彩筆按自己心意畫上南瓜椗、眼耳口鼻。

3. 迷你巫婆掃把

巫婆的掃把也可輕鬆製作出來。準備一張啡黃色的畫紙，把小部分的畫紙卷在螢光棒的末端，用膠水黏實兩者，然後用剪刀把畫紙突出的下半部分剪成幼條狀便可。如果螢光棒比較難找，也可用其他取代，如雪條棒或飲管等。

4. 繃帶木乃伊廁紙卷

家中廢物也可被利用！卷紙用完後剩下的紙芯保留，用顏料將其油成黑色，在上面卷上一層繃帶，然後貼上兩顆在文具店便可買到的小眼睛，可愛的「繃帶木乃伊」便活靈活現了！

5. 頑皮的嘩鬼

萬聖節少不了一眾的嘩鬼，把一些棉花黏在剪成嘩鬼形狀的畫紙上，然後再用其他顏色的畫紙剪出嘩鬼的眼和口，頑皮的嘩鬼便會和你開心過節。

6. 嘩鬼糖果

除了家中的裝飾外，家長也會頭痛準備什麼糖果給孩子玩「Trick-or-treat」。這時候，準備一些珍寶珠糖，然後用紙巾套上它，再用橙色的繩把兩者綁好變成一個蝴蝶結，瞬間讓「嘩鬼」也變成紳士。最後，用粗頭的黑色墨水畫上眼和口，便可以。

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責任編輯︰王明芳

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