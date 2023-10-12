【生育問題】呻爸爸冇錢冇學歷50歲娶智障女生兩孩 細仔轟：應該禁止生小孩

▲ 有台男呻50歲冇錢冇學歷的爸爸，為了想成家立室不介意娶智障女人，並生下他和家姐，讓他們過得很辛苦。

傳統的「養兒防老」觀念已經過時，現今社會卻是「冇錢唔好生」！有台男在網上發文，抱怨50歲的爸爸冇錢冇學歷，為了想成家立室不介意娶智障女人，並生下他和家姐，兩姊弟在求學時期已經要派傳單幫補家計，而爸爸在他讀中學時離世，遺留媽媽要他照顧，他怒轟沒經濟能力應該禁止生小孩，「留下一個智能障礙又懶惰的媽媽，要錢要吃的，搞到心理壓力很大。」

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該台男日前在「爆料公社」以「沒經濟能力和基本教育能力的人，應該禁止生小孩？！」為題發文，身為兒子的他最怕「養兒防老的觀念」，他表示以前一堆人生小孩期待未來養自己，他炮轟：「真覺得這種老人把孩子養大就最好去死！」。

他不知道爸爸為什麼要結婚生子，只知道爸爸在50歲時覺得該成家，但因沒學歷沒家世，於是被介紹跟他的智障媽媽結婚，結果搞得自己一個人打散工養全家，想媽媽一起去打工還被拒絕，爸爸只好叫當時就讀小學的台男與中學的家姐一起去派傳單幫補家計。

窮小孩生活很苦

台男稱很感激爸爸努力養他，但強調「窮人家的小孩生活真的很辛苦」，領取津貼和獎學金還要受到奇異眼光看待，年老的爸爸在台男讀中學時離世，

我爸在我國中走了之後甚至留下一個智能障礙又懶惰的媽媽，每天只會喝一堆麥香和早餐店飲料丟在客廳，然後要錢要吃的要得很應該，搞到小孩心理壓力很大。

台男又指，姨媽還在家姐結婚時，特意過來裝家長，從來也沒有關心過他們卻刻意跟他說：「當初要你媽多生你一個就是怕你姐結婚你媽沒人照顧！」，對此，台男有感姨媽這種觀念如此理所當然，他從小跟著窮已經很倒楣，現在長大有能力賺錢生活還要養拖油瓶。

「我覺得沒經濟能力和基本教育的人，應該禁止生小孩，真的不要說想體驗生小孩的生活，麻煩掂掂自己有多少能力好嗎？還有每次有人在斥責老人的"養兒防老"觀念時，總會有一些活化那跳出來罵『你爸當初應該把你射在牆上』，如果要出生在這種家庭我寧願被射在牆上，這麼重視孝順那就投胎來當我爸媽的子女呀！」

貼文一出，即掀起熱議，不少網民都讚同樓主的說法並安慰他，「完全讚同沒有經濟能力要結紮」、「辛苦了，懂你的辛苦，我也覺得沒有心好好照顧小孩的家庭，真的不要生才不會衍生更多社會問題」、「我完全支持你的說法，父母沒能力養育下一代，為何要讓孩子受苦。孩子不能選擇父母，父母可以選擇要不要孩子」。

有網民表示要學會看社會狀況和人心人性，當社會階級固化又實際薪資下降，這種環境對於沒錢沒學歷又無穩定技能穩定收入的人沒有空間可生存，如果還想著結婚成家生小孩那也很難長久，因為人心人性都惡化，娶了老婆也苦了老婆，「貧賤夫妻百事哀，千古名言，在這狀況下如果又有小孩，小孩哪裡會快樂自信？去學校都抬不起頭，可能連老師都懶得理，進而衍生出自卑被同學欺負排擠，自暴自棄又走偏。」

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