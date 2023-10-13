【孝心無價】放棄升學辭職照顧癱瘓爸爸　22歲孝順仔：不想等爸爸離開才後悔

▲ 22歲青年為照顧癱瘓父親，毅然放棄升學夢想並辭去工作。

22歲的你在做什麼？有的完成學業，有的準備開展自己事業。馬來西亞一名22歲男子，他原本在航空業製造公司工作，為了照顧癱瘓而無法自理的父親，他毅然放棄升學夢想並辭去工作，坦言「隨時可以重建事業或升學，但父親只有一個，不要等到父親離開後才後悔。」

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據馬來西亞傳媒報道，現年22歲的阿都慕克敏，原本在航空業製造公司擔任技術員，家中56歲的父親在2016年時中風從床上摔下，醫生診斷他頭部有血栓，當年要立即進行手術，然而手術後，醫生指爸爸全身癱瘓加上涉及神經，估計沒有康復希望。

由於父親自此無法照顧自己，而母親5年前死於第四期乳腺癌，他毅然放棄自己工作及升學夢想，回到家中照顧癱瘓父，目前父子兩人居住大姐的家中。他坦言：

若說我不想建立事業，那肯定是騙人的，但我願意辭去工作照顧父親，我也曾拒絕了所有升學包括就讀航空科的建議。

為了優先照顧老父，無奈選擇辭職。「拋下這一切真的是很難過，但為了父親還是必須這麼做。我相信，回鄉照顧父親，會有更好的事情等著我，我們可以在之後重建事業，但父親只有一個。」

他亦有在社交平台TikTok分享照顧父親的日常，如早上起床準備早餐，炒飯等，然後親自餵食父親。之後，他會與父親一同拍攝影片或偶爾直播。他表示，製作影片是為了激勵與他相同命運的人，讓一些願意辭去工作照顧家人的人士知道「你們並不孤單」。

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責任編輯︰王明芳