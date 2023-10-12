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【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐候判

社會 13:10 2023/10/12

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老婦接「假兒子」來電圖騙10萬，負責收款廚師認企圖欺詐候判。（資料圖片）

老婦接獲自稱是其兒子的來電，聲稱需要5萬元保釋金，老婦不虞有詐支付5萬元後，兒子再次來電要求10萬元保釋金，老婦起疑通知子女及報警。老婦於警方安排下應約交款，負責收款的22歲廚師當場被捕，警誡下稱知道是電話騙案，只為1,000元報酬前往收款，並無參與致電，今（12日）於區域法院承認企圖欺詐罪。法官先替被告索取背景報告，被告還押至11月2日判刑。

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被告霍梓軒（22歲），報稱任職廚師，被控1項企圖欺詐罪，以及1項交替洗黑錢控罪，事發於2022年11月21日至22日，被告今承認企圖欺詐罪。

代表律師求情時指，本案最大的求情因素為被告主動認罪及沒有刑事紀錄底，被告是次犯案與過往人格不符，希望法庭盡量輕判。暫委法官先替被告索取背景報告，押後至11月2日判刑。

案情指，黃姓女事主於2022年11月21日在家收到不知名男子來電，對方聲稱是其兒子，要求黃儲存其新電話號碼。黃翌日再接到新電話號碼來電，對方聲稱是黃的兒子，現正被警方拘留，需要5萬元保釋金，並稱會派朋友到黃的住址收取款項，黃遂向對方提供住址，同日將5萬元交予1名張姓男子。

黃同日再接獲來電，對方聲稱是其兒子，表示再需要10萬元保釋金，並會再派「傑仔」收款。黃感到可疑後將事件告知子女，最終揭發詐騙事件及報警處理。

警方將內附假鈔的信封交給黃，黃稍後接到同一電話號碼來電，對方要求黃到長沙灣海麗邨一大廈地下見面。黃應約後看見被告，並將載有假鈔的信封交予被告，被告當場被警員拘捕。被告警誡下稱，知道這是電話詐騙，但他未有參與致電，只是為了1,000元報酬而前往收取10萬元。

被告在警誡錄影會面中指，他為了賺快錢而接觸1名叫Anson的男子，對方會要求被告前往收取一些東西，每次均會給予1,000元報酬。

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記者：梁錦麟

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