【手袋推介】CELINE 5個必備大熱款式　潮跟BLACKPINK Lisa孭老花FOLCO袋

講到CELINE手袋，很多人都會想到是輕熟女、OL的愛牌之一，但自從BLACKPINK Lisa成為品牌代言人後，CELINE成功攻陷少女心，成為很多年輕女士的最愛！

品牌一年加兩次價，如果想入手一個CELINE手袋，記得早買早享受。大家不妨看看CELINE 5個必買的大熱款式！

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TRIOMPHE帆布中型FOLCO手袋 (18.5 X 17 X 7厘米)

官網價錢：HK$ 14,000（截至2023年10月12日）

第一個必備款一定是中型size FOLCO手袋，這個款式真是一袋難求，因為Lisa曾經背住佢遊走巴黎，不少女士想跟Lisa同款，令到FOLCO袋爆紅！手袋是圓弧馬鞍包型，搭配經典凱旋門印花，俗稱老花紋，感覺很復古，而且帶點文藝氣息，加上中size容量不細，可應付日常需求。

▲ TRIOMPHE帆布中型FOLCO手袋

亮面牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE手袋 (22 X 15.5 X 6厘米)

官網價錢：HK$ 32,000（截至2023年10月12日）

第二個必備款是小牛皮凱旋門手袋，這個系列是品牌的經典款式，其實它有不同顏色，Lisa就背過米白色與粉紅色，而黑色就不怕弄髒，加上黑色光面小牛皮配上金色凱旋門扣，感高貴大方！

▲ 亮面牛皮CLASSIQUE TRIOMPHE手袋

TRIOMPHE帆布小型直式CABAS手袋 (28.5 X 33 X 8厘米)

官網價錢：HK$ 13,500（截至2023年10月12日）

第三個就是小型直式CABAS手袋，這個CELINE琴譜袋版型挺身，還印上品牌字母logo，極具辨識度。它亦沒有任何金屬修飾，令手袋簡潔之餘，又不會太重身，而且好百搭，不同類型的女生也能駕馭。

▲ TRIOMPHE帆布小型直式CABAS手袋

最新影片推介：

TRIOMPHE帆布及小牛皮小型BUCKET手袋 (18 X 22 X 13厘米)

官網價錢：HK$ 13,500（截至2023年10月12日）

第四個必買款，怎少得BUCKET手袋？水桶包以經典小牛皮加老花帆布塗層，非常襟用，而這個白色款感覺更有年輕活力，最重要是水桶造型，就算是細size，都可以裝到很多東西。

▲ TRIOMPHE帆布及小牛皮小型BUCKET手袋

TRIOMPHE帆布AVA手袋 ((24.5 X 17 X 9厘米))

官網價錢：HK$ 13,000（截至2023年10月12日）

最後壓軸登場就是總有一個在身邊的老花紋AVA Bag，手袋線條俐落，背上身位置剛好去到腋下，所以亦被稱為腋下袋，不要小看它袋仔細細，其實容量絕對不小！

▲ TRIOMPHE帆布AVA手袋

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責任編輯：Kiwi Lee