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【過期魚油】港女用過期魚油當面霜　被男友嫌又腥又臭用3年效果係咁

保健美顏 19:02 2023/10/12

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港女用過期魚油當面霜，被男友嫌又腥又臭，用3年效果係咁。

不少港人都會食用營養補充品，近日有港女在網上發文指，家中有1瓶已經過期的魚油丸，但不捨得扔掉，其中一半被她製成面霜使用，惟被男友嫌棄自己臭，於是發文詢問網民，如何處理餘下的魚油。

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一名港女周日（8日）在Facebook群組「食物放提 Free Food Flow」發文，指家中有一瓶已過期3年的魚油，她已經用了其中的一半製成面霜，結果卻被男友嫌臭，「佢一挨埋嚟話我陣味係街市味」，但又不捨得扔掉。

她表示，魚油是家人的所朋友送，「仲要送咗兩大樽，冇錯，係共1,000粒」，直至自己發現時魚油已經將至到期，便立即決定用魚油製成面霜。

因為當時嘅我仲好天真認為精油可以蓋過腥味，但後來我發現，無論我加幾多精油，都蓋唔到陣味，既然米已成催，我唯有努力用落去，足足3年嘅努力，已經成功用咗一樽。

至於面霜的效果，樓主直言，「純粹腥味嚟嘅」、「臭係臭啲，不過真係塊面滑咗」。不過，由於魚油的腥臭味，樓主經常受到男友的抱怨，遂詢問網民魚油是否有其他用處。

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不過，不少網民都認為過期魚油恐有衛生問題，「其實啲油過期係真係有菌，變咗質的」、「掉咗佢啦大佬！臭都算，一間爛面你後悔都嚟唔切！」對此，樓主則指出，不扔掉過期的魚油不是因為自己「慳家」，而是認為不應該浪費，「畢竟魚油都係用生命換返嚟，我一諗起我就唔捨得掉」，所幸最後有網民收取用來做堆肥。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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