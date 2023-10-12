【科技發明】80後港男棄讀大學創業　研便攜磁吸銀包防手機資料經公眾USB被盜

▲ 呂應麟帶領團隊研發的有無線充電功能的便攜磁吸銀包，讓用家使用公共充電裝置時毋須擔心手機資料被盜。

都市人一機在手，無時無刻也在使用，出街不到半天手機便會沒電。所以，現在不少的公眾地方有提供USB充電口給市民為手機充電，但是，美國聯邦調查局呼籲大眾不要使用公共充電器，因為有可能被黑客入侵手機的危機！

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為此，一心創業而放棄讀大學、32歲開始自學科技轉型為創科企業家的呂應麟（Tim），帶領團隊研發的有無線充電功能的便攜磁吸銀包，讓用家使用公共充電裝置時毋須擔心手機資料被盜。產品已經成功獲得美國和新加坡入口商青睞，即將投產。

Tim創辦的初創企業iii Hong Kong Limited即將參加明天（13日）起一連四日舉行的香港貿易發展局秋季電子產品展，他稱：「之前是靠逐一致電和發電郵給客人接洽，參加展覽可以一次過接觸很多來自世界各地的買家，已經有好幾個國家的買家，包括杜拜、捷克和日本的買家透過貿發局的『商對易』（Click2Match）智能配對平台，邀約我們在展會期間洽談合作，我們很期待這個港產發明可以進駐內地市場和更多國家！」

科技發展是大勢所趨

自小隨家人移民加拿大的Tim，中學公開試雖多科考獲B級，獲大學入學資格，卻放棄這個很多人渴求的入場券：「世界變得太快，我不想花時間讀大學，只想創業。」他畢業後回流香港，花數年時間任職銷售工作，為創業做準備，其後成立建築材料公司，年生意額達數百萬元。

但他逐漸發現悉心設計的建築材料款式很快被抄襲，而且有感行業發展在走下坡， 32歲那年把心一橫轉航道：「科技發明沒那麼容易被抄襲，而且搞科技有前景，時代在轉變，我們必須跟著變。」

沒有科技底子的他，再一次不選擇讀正規課程：「世界變得很快，在網上自學，資訊更加新」。他每天花五、六小時上網自學電子、編程、人工智能等，兩年後聘請了三位內地和阿聯酋的工程師遙距工作，研發雙鏡頭運動相機，「因為學過科技知識，所以知道如何聘請有能力的工程師。他們的研發工作我不是100%懂得，但也明白了九成。」

Tim稱，團隊研發的相機獲創新科技署「專利申請資助計劃」批出25萬元，正申請專利，並進一步開發成提升工業安全的AI照相機，已獲一家建築公司採用。

視「蘋果教父」喬布斯為偶像的他，兩年前亦受蘋果公司推出皮革銀包啟發，著手研發集科技及銀包功能於一身的產品，希望為大眾的生活帶來更多便利：「很多手機因為經常插USB線充電，致充電口損壞及在手機賣出時大幅跌價，無綫充電是大趨勢，但市場上的無綫充電器都是插座款，重250至600克，不會有人願意隨身攜帶使用，所以我想到將無綫充電器變成輕便、時尙的日用品。」

該公司利用嶄新晶片技術研發出有無綫充電功能、重量分別僅約80克的Techkiii磁吸銀包、手機殼和卡片套，剛巧今年初美國聯邦調查局發出「充電陷阱」（Juice Jacking）警告，指公共充電系統一旦被黑客植入惡意程式，手機內的資料便有機會盜用，令該公司產品有更大商機 ，Tim表示：「用我們的產品連接公用USB充電口為手機充電，隔了一重，因為無綫充電器沒有資料轉移功能，資料沒可能被盜用。」

銳意開拓內地市場

他參加了今年中IPHatch 香港知識產權創業比賽，知名電器及電子產品生產商Panasonic在比賽中了解其產品後，認為有市場潛力，將專利技術轉讓，Tim以公司股份交換，藉此技術改良產品，防止無線充電器和手機過度充電。

他稱，已經有美國和新加坡手機產品入口商試用有關產品，回饋非常正面，即將投入生產，預料每件產品售價相若於230至360元；香港城市大學深圳研究院亦提供支持，協助該公司在內地推動產品商品化。

由香港貿發局主辦的香港秋季電子產品展，以及由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展將於10月13至16日同期假香港會議展覽中心隆重舉行，有近3,200家來自22個國家和地區的展商參展，展示創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊，供環球買家參觀和採購。

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責任編輯︰陳珈希