【消費糾紛】「一豚豬手專門店」17分店全結業　套票恐變廢紙市民：買豬手都搞騙案

▲ 西灣河「一豚豬手」分店已經結業易手。（資料圖片）

食肆「一豚豬手專門店」曾坐擁17間分店，有市民在網上控訴指購買套票後突然全綫結業，餐廳結業前在分店門口及Facebook專頁未有公布套票兌換或退款的安排，而專頁在7月17日後便沒有更新，有網民批評該店在結業前仍在推銷套票，有欺騙之嫌，又質疑該店換名稱後繼續營業。TOPick正向店方、消委會及海關查詢。

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有市民上周三（4日）在Facebook群組「食在元朗」表示，日前其母親在元朗分店被推銷購買禮券套票，買完沒多久該分店就結業，隨後到其餘的分店也未有營業，「阿媽回覆原來是7月時sell 她買，但買完後沒多久就元朗關了...之後她去了荃灣店，門口寫裝修關門，朋友通知太安樓的亦已關門，她星期一（2日）時去九龍灣店（一豚客服說還健在的店）。門口寫12點開等到1點都沒開門摸門釘，去齊全港九為攞豬手。」

事主又說，9月30日瀏覽網上餐廳指南平台網頁，顯示荃灣，九龍灣，太安樓3間分店營業，10月3日再瀏覽時已顯示全部結業。

其帖文下最少有3名苦主留言稱仍有套票未兌換，另有網民指該店職員經常推銷套票，「我5月定6月去換豬手時佢地都有叫我買多套，果時仲同我講幾張好快食完，襯平買多套」，更質疑該店換名後再經營，「唔怪之得灣仔果間轉左名？就又係賣同一款野」。店方的銷售手法惹來網民抨擊，斥「咁pk！買豬手都搞套票騙案？！」紛紛呼籲事主向消委會投訴。

餐廳官方專頁上未有公布結業的消息或套票禮券退款的安排，而最後一個帖文在7月17日發布，指由於颱風襲港，所有分店將休息一天。TOPick已就事件向餐廳查詢，但暫未獲回覆。

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