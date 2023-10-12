陳約臨與蔡嘉欣自揭不快經歷　Kelly選美出身採訪張家朗揚名【多圖】

▲ 陳約臨自揭遭偷拍裙底兼摸大髀的性騷擾經歷。

曾主持TVB節目《3日2夜》、在東京奧運採訪「劍神」張家朗而為人熟悉的陳約臨，日前在前港姐蔡嘉欣的YouTube頻道大談曾遭性騷擾，公開被偷拍裙底及摸大髀的經歷。

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▲ 陳約臨與蔡嘉欣自揭性騷擾經歷。（影片截圖）

自揭性騷擾經歷

陳約臨在影片中親述事發經過，事件發生於兩年前，她在中環一間運動用品店揀選行山使用的頭燈，突然被人拍膊頭，一名約30多歲的西裝好心男，向她表示：「小姐，小姐，有人偷拍你裙底，需唔需要報警？」她直言當刻未能反應過來，其後堅決表示報警處理：「嗰個先生話『你依家報警，我幫你𥄫住佢』，我就話『好』，之後我即刻報警。」

及後她通知店員並形容疑犯穿衣特徵，店員疑透過對講機對話期間被疑犯發現，疑犯作賊心虛逃跑至扶手電梯：「嗰位好心先生都追咗上去，我當時都唔知佢哋已經走咗，我問店員佢哋去邊，話跑咗上去，然後有三個警察到咗。」

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蔡嘉欣曾遭非禮

陳約臨指幸好這位好心男留下電話號碼，才得知疑犯的準確位置，警察隨即追趕到現場，然後將他拘捕。及後檢查手機發現真的藏有陳約臨的裙底照，幸她當日所穿的是裙褲，才沒有「蝕底」，而該名疑犯最終被判120小時社會服務令。

不過，她續指中學時期搭地鐵時曾遭摸大髀：「我自己feel唔到，可能我睇緊電話，有位女士話：『你西裝骨骨，偕落女仔度』但佢下一個站就走咗，根本足唔到。」

而蔡嘉欣亦自爆遭性騷擾的經歷，初中時在彌敦道被一名男士拍大髀，勇於發聲的她鬧爆：「喂！你做乜，你過嚟！」其後追他入一間鞋店並繼續鬧，可是現場沒有人出手幫忙。

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主持兼任大學講師

後日（10月14日）便踏入28歲的陳約臨（Kelly），出生於上海，小學來到香港定居，畢業於珠海學院新聞與傳播學系，2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。

她於2017年加入TVB，曾主持《3日2夜》、《港生活•港享受》等，當中不乏性感演出。而陳約臨的外表並非符合港人一般的審美標準，擁有鳳眼及健康膚色的她曾自言外觀較適合外國人的品味，並不介意網民的批評。

演藝事業以外，陳約臨亦同時為母校珠海學院新聞與傳播學系兼任講師，教授學生的採訪及主持技巧。

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採訪張家朗揚名

2021年，陳約臨為TVB任體育記者，在東京奧運男子花劍個人賽中採訪奪金「劍神」張家朗，因提問過於「花痴」上身，向張家朗表示「我好鍾意你呀，點算」，以及多次打斷張家朗的說話，而被狠批表現有失記者專業。

▲ 陳約臨在東京奧運因「迷妹」上身採訪張家朗而一舉成名。

去年1月，陳約臨宣布與圈外美日混血兒男朋友Daveid低調結婚，並發布二人的結婚相；同年5月，她離巢效力5年的TVB，回復自由身參與其他電視台的拍攝工作。

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