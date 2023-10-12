黎燕珊為演《雷雨》舞台劇修身　激減10磅覺值得：希望讓大家驚喜

▲ （左起）鄧有銀、陳培甡、南鳳、黎燕珊與陳希寶合演《雷雨》。

劇作家曹禺家傳戶曉話劇《雷雨》再度搬上香港舞台，今次並粵劇與演藝界跨界合作，出品人兼導演及男主角為粵劇小生陳培甡，並由黎燕珊演繁漪一角，其他主要演員尚有南鳳、鄧有銀及陳希寶等，他們在昨日（10月11日）出席《雷雨》記者招待會。

在《雷雨》飾演男主角周萍的陳培甡表示，今次將家傳戶曉名著首度搬上西九大劇院舞台是他的心願，更坦言早已心儀由黎燕珊飾演繁漪一角，說：「好欣賞珊姐她的演員職業道德，非常非常之好，之前我因為粵劇演出好忙，未有太多時間和她排戲，就算只她一個人，都對住空氣排練。」

她續指：「當我們可以埋位綵排時，她已經是繁漪上身，我好感激她放好多心機，更有信心今次參與演出之資深演員，加上幕後強勁團隊，如有神助的團隊，必定能演到一齣精彩話劇。」

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另一個黎燕珊

至於黎燕珊則表示，今次幸運得到陳培甡邀請演出，她已排了一段時間，因為話劇要排得好密，也明白其他演員兼演粵劇都忙碌，於是自己就日日在家排練，每日都不停背對白，差點走火入魔，發夢都覺得自己係繁漪唸對白。

此外，珊姐更透露: 「早前為服裝設計師陳華國要求我減10磅穿旗袍更靚，雖然好辛苦達標，但穿起陳華國設計的旗袍時，加上整個造型，感覺自己就是回到30年代的女性，減10磅好值得，完全是另一個黎燕珊，暫時要保密，希望公演時讓大家驚喜。」

羅冠蘭任演出指導

幕後團隊除有國家級佛山粵劇院設計舞台，義務任演出指導的羅冠蘭與服裝設計師陳華國更功不可沒，陳培甡表示他向胞弟陳華國提及希望做到一齣好有水準舞台劇心願，而對方一直做演唱會服裝，今次二話不說就答應支持。

他說：「今次亦考起大師級的他，因為做演唱會要搵好靚布料造衫不會太難，肯俾錢就有好多，但要找窮人布料就最難，劇中四鳳一家係窮人，服裝要有型又突顯不是貴格係最難。」早前陳華國更特地去到泰國一間意大利布料廠花了6個小時揀布料，才揀到一幅很好的布料為珊姐造旗袍。至於音樂亦很重要，他亦邀請當時得令音樂監製何秉舜擔任音樂總監。