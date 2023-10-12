【命】新歌面世成情緒病康復動力　藍奕邦鼓勵同路人：唔好輸畀所謂嘅宿命

▲ 藍奕邦推出新歌《命》。

醞釀六年，藍奕邦今日（10月12日）推出2023年第二首全新單曲《命》，歌曲創作追溯至2017年於加拿大休養的藍奕邦，當時無論是身體還是情緒亦處於低潮期的他，重返舞台可謂相當遙遠，但是《命》的出現，成了他的最大鼓勵。

藍奕邦說：「嗰陣聽歌大聲啲都耳仔痛，講句嘢又無氣，何況唱歌？但係我同自己講，要趁呢段時間寫定一、兩首好勁嘅歌，第日可以復出嘅話都有首歌袋住，就係咁寫咗《命》，寫完我就安心，因為佢真係我最好嘅旋律。」

藍奕邦笑言這個旋律是他激勵自己的「紅蘿蔔」：「我好似隻驢仔咁追住『佢』，鼓勵自己好好休息、調整，因為我點都要好返出到呢首歌！」

▲ 藍奕邦推出新歌《命》。

命運只係一個概念

藍奕邦曾經如許多人般，認為自己的際遇是個宿命，但他不願服輸，不想自己敗在所謂「命運」之中：「我覺得好多經歷迷惘期嘅人，都聽過唔少呢啲說話，咩『性格決定命運』、『你自己搞成咁』。我只係想講，命不該絕，唔好輸畀所謂嘅『宿命』！我每日好努力逐少逐少爬返出嚟，就係唔想輸畀我條命！」確定旋律以後，他立即邀請林夕為歌曲填詞，藍奕邦說：「我覺得只有佢先可以駕馭呢個歌名。」

除了是為自己「打氣」，《命》的意義在於突破命定論，藍奕邦說：「我覺得命運係一個概念，根本冇人真正知道人哋條命會係點，信命只係乖乖接受現實嘅代名詞。如果人人都信命、墨守成規，好多創作甚至新科技都唔會出現。」

他深信沒有人可以預測命運，既然如此，何不勇敢地創造自己的人生？他說：「如果我當年真係信命，咁我應該冇可能出返嚟唱歌，繼續渾渾噩噩過埋下半世。」

花兩年多才完成錄音

藍奕邦坦言2021及2022年曾考慮推出此歌，但又覺得還未到最好的時候，直到現在復出剛好兩年，藍奕邦才有信心傳遞《命》的意思：「首歌係為自己而寫，同時我都係為大家打氣，之前我都未有信心演繹《命》嘅內容，因為它嘅意義好深、好大，要好有『力』同『悟性』先表達到。呢個『力』唔係來自聲音，而係精神上嘅『力』同『承擔』，嗰份詞，我足足消化咗兩年先真正明白箇中嘅意思，自己用indie label嘅形式行咗兩年，又開返個個人騷，先有信心出《命》。」

藍奕邦及周國賢、Goro Wong聯合為《命》編曲及監製，他透露過去兩年曾幾次錄音卻未如自己所想，最後用了比較沉著穩重、鏗鏘有力地講佛偈的唱腔，才大功告成。

藍奕邦以《命》寄語遇到人生交差點，對前路感到迷惘的人：「可能好多人同你講，唔好同命運對抗、唔好同條命鬥。希望你聽完首歌，會記得返自己嘅聲音，順從返自己嘅意願，唔係叫你同個天作對，而你只係同嗰啲以為自己係神嘅人作對。」

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邀好戲之人朱栢謙拍MV

藍奕邦邀得朱栢謙參演，兩人只在社交平台私訊過，幸得朱對方二話不說答應，他說：「我好多年前已經係佢Fans，好鍾意睇佢做戲，呢個MV我需要一個有成熟陽剛味，同時又感性嘅人去演，我就諗一定要朱栢謙！」雖然，兩人更與導演阿爛一同開會構思MV內容。

並非演戲出身的藍奕邦自嘲演技平平，幸好有朱栢謙在旁，他說：「我同過好多好勁嘅演員拍嘢，不過啲經驗就唔太好，佢哋會有意無意令我覺得自己演技好垃圾，愈做愈冇信心，但係朱謙令我好自在，搞到我好想再做多啲戲，佢真係呢個MV嘅不二人選。」

至於朱栢謙亦感謝導演及團隊：「感謝由心而發的音樂及歌詞，我愛藍奕邦。」